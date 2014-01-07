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Evli kadınlar artık, kocasının soyadına mahkum değil

Anayasa Mahkemesi'nin, evli kadınların sadece kızlık soyadlarını kullanma hakları olduğunu bildiren kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı

07 Ocak 2014 18:44

Evli kadınlara, "sadece kızlık soyadını" kullanma özgürlüğü tanıyan Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, kadınlar artık, evlendikleri erkeklerin soyadını almak zorunda kalmayacaklar.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, Medeni Kanun'unun yürürlükteki hükümlerini gerekçe göstererek reddettiği, evli kadınların sadece kendi soyadlarını kullanma yolunu Anayasa Mahkemesi (AYM) bir kadın avukatın bireysel başvurusu üzerine açtı.

Evlilik öncesi tanınıp bilindiği soyadını tek başına kullanmak isteyen bir evli kadın avukatın bireysel başvurusunu kabul eden AYM, kocanın soyadını kullanma zorunluluğunun Anayasa’nın "kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı" başlığını taşıyan 17. maddesinde tanımlanan manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkına yönelik bir müdahale oluşturduğuna hükmetti.

AYM’nin oybirliği ile aldığı karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. İhlal kararı uygulanmak üzere davayı reddeden Fatih 2. Aile Mahkemesi’ne gönderecek. İhlal kararı ışığında, aile mahkemesi kadın avukata kendi soyadını tek başına kullanma izni verecek.
 

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