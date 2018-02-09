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Evli kadını fuhşa zorladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da İbrahim Ş

09 Şubat 2018 17:57

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da İbrahim Ş. (39), evli 2 çocuk annesi S.B.\'yi (26) fuhşa zorladığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk annesi S.B.\'yi fuhşa zorladığı, şantaj yaptığı ve tehdit ettiği iddia edilen İbrahim Ş., kadının şikâyeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İbrahim Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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