Evli erkekler cezbediyor

Mankenlikten şarkıcılığa geçiş yapan Ebru Destan hemcinslerini çok kızdıracak.



Yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen ünlü sanatçı Ebru Destan "aldatma" üzerine hemcinslerini çok kızdıracak açıklamalar yaptı. Ayaklı Gazete'nin haberine göre, "Bir kadının başına ne gelirse başka bir kadından gelir" diyen Ebru Destan, "Bazı kadınları özellikle alyans takan erkekler cezbediyor, sırf evli olduğu için bir erkekle beraberlik yaşayan kadınlar da var" diyerek iddiasını sürdürdü.



Bütün bayanların bir araya gelip, anlaşmaya varması gerektiğini savunan Ebru Destan hemcinslerine "Erkekleri terk edin" diye çağrıda bulundu. Ebru Destan'ın bu çağrısının sanat camiasında nasıl yankılanacağı ise merak konusu.



