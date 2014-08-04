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Sağlık

Evli erkek şişmanlıyor

‘Men’s Health Forum’ derneğinin desteklediği araştırmaya göre, evli erkeklerin bel ölçülerinin bekârlara kıyasla çok daha geniş olduğu görüldü

04 Ağustos 2014 10:33

İngiltere’deki Leeds Metropolitan Üniversitesi biliminsanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, evliliğin gerçekten erkeklerin kilo almasına neden olduğunu kanıtladı.

‘Men’s Health Forum’ derneğinin desteklediği araştırmaya göre, evli erkeklerin bel ölçülerinin bekârlara kıyasla çok daha geniş olduğu görüldü. 

Birce Bora'nın Hürriyet'teki haberine göre, erkeklerin evlendikten sonra yeme alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirdiği, daha fazla pasta ve börek yemeye başladıkları belirtildi.
 
Uzmanlar, evli erkeklerin çok daha fazla yoğurt ve çikolata da yiyip, şarap içtiğini gözlemlediklerini söyledi.

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