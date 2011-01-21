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Yaşam

EVLİ ÇİFTLERE ''YIL DÖNÜMÜ'' NOSTALJİSİ  BİLECİK (A.A)

21 Ocak 2011 13:58

-EVLİ ÇİFTLERE ''YIL DÖNÜMÜ'' NOSTALJİSİ  BİLECİK (A.A) - 21.01.2011 - Bilecik'in Osmaneli ilçe belediyesi, başlattığı ''Tarihte Bugün'' projesiyle, 1959 yılı ve sonrasında nikahı kıyılan çiftlere, evlilik yıl dönümlerinde, nikah defterinde bulunan resimli kayıtlarının bir örneğini vererek nostalji yaşatıyor. Osmaneli Belediye Başkanı Selahattin Çetintaş, yaptığı açıklamada, evlenecek gençlere mutlu bir yuvanın nasıl devam ettiğini göstermek amacıyla ''Tarihte Bugün'' adlı projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Bu kapsamda ilçenin kurulduğu 1 Ocak 1959 tarihinden itibaren nikah kıyılmaya başlanan Osmaneli'nde nikah defterinde kaydı bulunan ve hala evli olan çiftleri belirlediklerini anlatan Çetintaş, bu çiftlerden evlilik yıl dönümü olanlara, o günkü nikah defterinde bulunan kaydın örneğini renkli kartpostal şeklinde bastırıp teslim ettiklerini bildirdi. Çetintaş, çiftlere, nikah kaydı örneğinin adreslerinde teslim edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Vatandaşların evlilik yıl dönümlerini hatırlamaları ve maziye tatlı bir tebessümle yolculuk yapmaları için tarihte bugün sayfasını açtık. Evli çiftler bu hediye karşısında nostalji yaşıyorlar. 1959'dan bugüne kadar ilçemizde 2 bin 960 nikah kıyılmış. Tarihi geldikçe o gün evlenen çiftlere nikah kaydı örneklerini belediye personelimiz teslim ediyor. Zamanım müsait olduğunda ben de bu mutlu anlara ortak olmaya çalışıyorum. Hayatta olmayan çiftlerinkini ise ilçede bulunan çocuklarına veriyoruz. Ailenin ne kadar kutsal olduğunu bu çalışmayla bir kez daha vurgulamaya çalışıyoruz. '' Evlilik yıl dönümlerinde teslim edilen nikah kaydı örneklerinde, ''Evlilikle edebileştirdiğiniz sevginizin hep çoğalmasını, sevgi ve saygınızı kaybetmeden bir ömür boyu ilk günkü heyecanınızla yaşam sürmenizi temenni eder, mutluluklar dileriz'' yazılı metin de yer alıyor.

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