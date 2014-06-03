Evli çiftler en çok para yüzünden tartışıyor

TIME Dergisi 1000’i aşkın evli ve 25 yaş üzeri çifte ilişkileri ve para arasındaki ilişkiyi sordu. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre, eşlerin yüzde 4’ünün yatırım stratejisi, yüzde 14’ünün cimrilik, yüzde 18’inin kredi kartı harcamaları ve yüzde 32’sinin ise gereksiz harcamalar yüzünden tartışıyor.

Radikal'de yer alan habere göre, ankete katılan kadınların yüzde 19’u kocalarının çok cimri olduğundan ve fazla para kazanmamasından rahatsız olduğunu, erkeklerin yüzde 21’i ise eşlerinin gereksiz harcamalarından ve bütçe planlamasına uymamalarından şikayetçi olduklarını söyledi. Kişisel harcamaların yönetimi konusunday ise, kadınların yüzde 68’i kendini bu konuda yetkin görürken, erkeklerde bu oran yüzde 78 düzeyine kadar çıkıyor.

Para konusunda kim daha fazla kaygılı?

Anket sonuçlarına göre, çiftlerin banka hesaplarını kontrol etme sıklığı, cinsel birliktelik sıklığından daha fazla olduğunu gösterdi. Erkeklerin yüzde 45’i "bu konuda en çok ben endişeleniyorum" derken, eşim daha endişeli diyenlerin oranı ise yüzde 23’te kalıyor.

Kadınlarda ise bu konuda kendilerini erkeklerden daha fazla ilgili görüyor. Kadınların yüzde 47’si ben endişeliyim derken, kocam bu konuyla ilgili diyenlerin oranı ise sadece yüzde 18’de kalıyor. Araştırmadaki kadınların yüzde 37’si eşlerinden daha az veya hiç bir şey kazanmazken, erkeklerde çalışmayanların oranı sadece yüzde 3.



En fazla tartışma paradan çıkıyor



Sonuç olarak çiftlerin yüzde 70’i para yüzünden sürekli tartışıyor. 18 yaşın altında çocuğu olan çiftlerde ise bu oran yüzde 80’i buluyor. Diğer ilginç bir bulgu ise çiftlerin yüzde 22’si yaptıkları harcamaları eşlerinden saklıyor. Erkekler kazanç konusunda kendisi eşiyle eşit bir biçimde görmüyor. Kadınlarda ise daha çok ‘biz’ düşüncesi hakim.

Araştırmaya göre, kadınların hane halkı gelirine yaptıkları katkı veya çalışmama durumları, birlikte yaşayan her çiftin ilişkisine doğrudan etki ediyor. Bu şu anlama geliyor, para sadece nasıl tasarruf edecekleri, ne kadar harcayacakları değil aynı zamanda ne hakkında kavga ettikleri, nasıl mutlu oldukları ve neler hakkında endişelendiklerini de belirliyor.

Kadınlar ne kadar fazla kazanırlarsa bütçe planlamasındaki rolleri de o kadar aktif hale geliyor. Kadınlar bu konuda daha işbirlikçi olarak düşünüyor ve erkeklerin büyük çoğunluğu da bu durumdan memnun. Erkeklerin çoğunluk eşlerinin fazla para kazanıyor olmasından memnun.

Fakat ister çok kazansın ister az kazansın her kadın ve erkek arasındaki tartışmanın en baştaki sebebinin para olduğu araştırmadan çıkan en önemli sonuç.Özge Düzgün