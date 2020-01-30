Evli çift arasında 'çocukluk aşkı' atışması: Yemeklerini de Göztepe’yle baş başa yersin

Özel bir şirkette grafiker olarak çalışan Güngör Çelebi’nin, Göztepe-Beşiktaş maçı sırasında sosyal medyada “Çocukluk aşkımsın, ilk kavgamsın” yazması ve sonrasında eşinin de “Akşam yemeklerini de çocukluk aşkın, ilk kavgan Göztepe’yle baş başa yersin” diyerek cevap vermesi sosyal medyanın gündeminde en çok tartışılan konu oldu.

Güngör Çelebi, yine sosyal medyadan Göztepe Kulübü’nü etiketleyerek “Acil sığınma talep ediyorum” dedi. Bunun üzerine de kulüp, resmi hesabından, “Tesis mutfağımız sana her zaman açık ama eşinin yemekleri gibi olmaz tabii Güngör” yazdı. Çelebi çiftinin sosyal medyada yaptığı karşılıklı atışma ve paylaşım en konuşulanlar arasına girdi.