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'Evli bir erkekle beraberdim'

Başak Sayan'ın "evli erkekle birlikteydim" itirafı, şok etkisi yarattı.

29 Mart 2009 02:00

Başak Sayan'ın "evli erkekle birlikteydim" itirafı, şok etkisi yarattı.

"Yaprak Dökümü" dizisinin Ceyda'sı Başak Sayan'ın, bir dönem kalbini evli bir erkek oyuncuya kaptırdığını itiraf etmesi, ortalığı karıştırdı. Önceden rol aldığı bir dizinin çekimleri sırasında, evli bir erkek oyuncuyla aralarında bir yakınlaşma olduğunu itiraf eden Başak Sayan, "Ne o, ne de ben, bunu bildiğimiz halde birbirimize hissettirmedik ve gelip geçti" dedi.

'Deniz Seki hayattan sıkı bir tokat yedi'

Deniz Seki örneğini de veren Başak Sayan, "Hayat bazen insana tokat atar, Deniz Seki de hayattan sıkı bir tokat yedi" dedi.

Sayan'ın bu itirafı, güzel yıldızın daha önce rol aldığı dizilerdeki erkek oyuncularına gözlerin çevrilmesine neden oldu.

Emre Kınay'la mı birlikte?

Öte yandan son günlerde eşinden boşanmak üzere olan Emre Kınay'ın da adı Başak Sayan'la anılmaya başladı. Hatta Sayan'ın, kendilerini birlikte gören bir arkadaşına Emre Kınay'ı "sevgilim" diye tanıştırdığı da iddialar arasında. Eşinden boşanacağını önce reddeden sonra da Emine Ün'ün boşanma davası açmasıyla kabullenen Emre Kınay'ın, eşiyle yaşadığı tartışmaların ardından soluğu Başak Sayan'ın yanında aldığı da ikiliye yakın çevrelerde konuşuluyor.

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