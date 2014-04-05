Evlerinin salonundan 1800'lü yıllara ait mezar taşı çıktı

İsveç'de bir aile evlerini onarırken, evlerinin salonunda 18000'lü yıllara ait bir mezar taşı buldu. Trelleborgs Allehanda gazetesine konuşan ev sahibi Gert Nilsson, mezar taşı ile ilk karşılaşınca şoke olduğunu ve çok şaşırdığını söyledi.

3 kişinin ismi yazılı

Taşın üzerinde 1843, 1851, ve 1884 yıllarında ölmüş üç kişinin isminin yazılı olduğunu anlatan Nilsson, araştırmaları sonucu bu şahısların 1800'lü yıllarda İsveç'in güney kenti Fuglie'de yaşadıklarını öğrendiklerini kaydetti.

27 yıldır bu evde yaşadıklarını söyleyen Nilsson, iki metre uzunluğunda ve 10 cm kalınlığındaki mezar taşının buraya nasıl geldiği konusunda henüz bir kanıya varamadıklarını söyledi.

Nilsson, mezar taşını dışarı çıkararak, onarıma devam edeceklerini söyledi.