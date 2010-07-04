Evlerinin önünde otururken araba çarptı: 1 ölü

T24 - Kocaeli'de evlerinin önünde oturan 1'i çocuk 3 kişiye, kontrolden çıkan bir arabanın çarpması sonucu 69 yaşındaki Fahri Kaya yaşamını yitirdi. Yaralanan Sevda Kaya ve 3 yaşındaki Selen Kaya yaralanırken, yaralanan araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.



Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin evlerinin önünde otururken çarptığı 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 738. Sokak'tan aşağı inen Ali Kaş yönetimindeki 06 GB 394 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.



Evlerinin önünde oturan 69 yaşındaki Fahri Kaya ile gelini Sevda Kaya ve 3 yaşındaki torunu Selen Kaya'ya çarpan otomobil, müstakil bir evin duvarını çarptıktan sonra devrildi.



Kazada, Fahri Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Sevda ve Selen Kaya ile sürücü Ali Kaş ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kaya'nın cesedi morga kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





