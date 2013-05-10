Evlerini terketmemek için polise 20 gündür silahla direniyorlar

İstanbul Sultanbeyli'de, icralık evlerini boşaltmamak için kendilerini 20 gündür eve kilitleyen anne ve çocukları, içeri girmek isteyen polislere silahla direndi.

Anne ile çocukların ellerindeki tabancaların gerçek olup olmadığı henüz belirlenemedi. Ellerinde benzin dolu pet şişe ve çakmakla polise direnen aile fertleri icra durdurulmazsa kendilerini yakacaklarını söyledi.

Murat Deliklitaş'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Tuncay K. ve ailesi, 8 yıl önce başlayan icra davasının kendi aleyhlerinde sonuçlanması nedeniyle 20 gün önce kendilerini eve kilitledi. Oturdukları bina ve arazinin sahibi görünen ailenin büyüğü Eyiman K.'nın 2005 yılında imzasının taklit edilerek borçlandırıldığını iddia eden aile evlerini terk etmeyeceklerini ifade etti.

Tuncay K.'nın eşi Hanım K. ile çocukları Zuhal, Zevcan, Zeynep ve Ahmet Zafer ise kapıları ve pencereleri kilitleyerek kapı arkasına mutfak tüplerini yığdı. Evin içine benzin döken aile fertleri ayrıca içine benzin doldurdukları pet şişeleri yanlarına aldı. Sık sık pencereye çıkıp eve girilmesi halinde kendilerini yakacaklarını söyleyen aile fertleri icra memurlarının gitmesini istedi.

Polis, aile fertlerinin kendilerini yakması ihtimaline karşın, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çevik kuvvet ekipleri ve sivil polisler bahçede beklerken, çağrılan çilingir kapıyı açmak istedi.

Polisin ve çilingirin uzaklaşmasını isteyen aile fertleri olumsuz cevap alınca bu kez polislere silah çekti. Hanım K. ile iki kızı evin girişinde bulundurdukları 3 tabancayı polislere doğrultarak uzaklaşmalarını istedi. Bunun üzerine polis ekipleri kapıyı açmaktan vazgeçti. Bir süre daha bahçede bekleyen polis ve icra memurları dışarı çıkarak uzaklaştı.

Anne ile çocukların ellerindeki tabancaların gerçek mi oyuncak mı olduğu henüz belirlenemedi. Kendilerini eve kilitleyen ailenin direnişi devam ediyor.