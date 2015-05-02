Evlerinden tanımadıkları 5 seçmen çıktı!

Milletvekilliği seçimlerinde vatandaşların oy kullanacakları yeri gösteren seçmen bilgi kâğıtları, adreslere gönderiliyor. Sultangazi'de, tanımadıkları 3 kişinin kâğıdının binalarına gönderilmesine tepki gösteren Halit Keser, "Yan binaya da tanınmayan 5 kişinin kartı gönderilmiş." diyerek seçmenlerin duyarlı olması uyarısında bulundu.

Orhan Fırat’ın Cihan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşanan olay dün gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen ve seçmenlere gönderilen bilgi kâğıtları, muhtarlıklar aracılığıyla adreslere ulaştırıldı. Mahallede oturan Keser ailesi de dün itibariyle seçmen kartlarını aldı. Ancak kendi seçmen kâğıtları arasında hiç tanımadıkları ve binalarında hiç oturmamış olan 3 isimle daha karşılaştı.

Aile, önce muhtara ulaşmaya çalıştıklarını, sonuç alamayınca da çevredeki esnafla konuştuklarını belirtti. Mali Müşavir Halit Keser, sadece kendi ailesinin oturduğu binaya gelen tanımadıkları isimleri araştırdıklarını ve komşularıyla da konuştuklarını anlatarak, "Sorduk 'bunlar bizde oturmuyor' dediler. Önceki seçimlerde de buna benzer şeyler duyuyorduk ama bizzat şahit olunca şaşırdık, enteresan geldi. Bu seçimlerin biraz daha dikkat etmemiz gereken, sandığımıza sahip çıkmamız gereken bir seçim olduğunun tekrar farkına vardık." diyerek herkesin dikkatli davranması uyarısında bulundu.

'Komşularımızda da aynı şekilde tanımadıkları kişilerin kâğıtları var'

Suç duyurusu dahil bütün vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışacaklarını söyleyen Keser, "İnsanları bu konuda uyaralım. İnternet ortamında da uyarıcı siteler olduğunu biliyorum, oralara da bu kâğıtların fotoğraflarını yükleyerek bilgilendirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu. Yaklaşık 40 yıldır aynı mahallede, son 14 yıldır da bu binada oturduklarını söyleyen Keser, binadaki herkes tanıyıp bildiğimiz insanlar. Hemen yanımızdaki binada oturanlar aynı şekilde 5 tane hiç tanımadıkları isme seçmen kâğıtları geldiğini söylediklerini aktardı.

Keser'in babası Selahattin Keser ise, geçen seçimlerde de yine aynı şekilde 4 hatalı seçmen bilgi kartı geldiğini ancak ondan önceki seçimleri hatırlamadığını söyledi. Keser, mahallede insanlara seçmen kartlarındaki kişilerin sorulduğunu ancak tanıyan kimsenin çıkmadığını belirtti.