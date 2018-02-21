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Evlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir miktar eroin, esrar ve metamfetamin ile yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

21 Şubat 2018 16:38

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir miktar eroin, esrar ve metamfetamin ile yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, geçen 19 Şubat\'ta Bağbaşı ve Asmalıevler mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Opersayonda, kiraladıkları evde uyuşturu sattıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda; birer kullanımlık paketler halinde bir miktar eroin, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
TOPLAM 28 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şubat ayı başından bu yana yapılan operasyonlar kapsamında 204 gram esrar, 179 gram eroin, 110 gram metamfetamin ve  64 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. Uyuşturucuyla yakalanıp, adliyeye sevk edilen toplam 32 şüpheliden 28\'inin tutuklandığı belirtildi.

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