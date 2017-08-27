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Evlerinde silah ve uyuştucu bulunan çift, tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi

27 Ağustos 2017 03:50

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde bir eve düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mesut Ö. ile eşi Gülistan Ö. tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Mesut Ö.\'ye ait ev ve işyerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet A47 Kaleşnikof tipi tüfek, 42 Kaleşnikof mermisi, 3 adet 7.65 çapında tabanca, 17 bomba imalatında ve uzun namlulu silahlarda susturucu olarak kullanıldığı tahmin edilen alüminyum görünümlü boru parçası, 70 gram metamfetamin, 56 uyuşturucu hap, 16 gram esrar ve tarihi eser olduğu tahmin edilen 200 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan Gülistan Ö. ve Mesut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.  

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