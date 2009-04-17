Evlerinde okuma yazma öğreniyorlar

Rize Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan okuma yazma kursları kapsamında, isteyenlere evlerinde okuma yazma kursu veriliyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ülke genelinde başlatılan "Ana Kız Okuldayız' kampanyası kapsamında Rize'de de okuma yazma bilmeyenler için kurslar açıldığını söyledi.



Ana Kız Okuldayız kampanyasında Rize'nin Türkiye genelinde önemli bir başarı elde ederek birinciliğe yükseldiğini ifade eden Çelik, "İl genelinde köy ve mahalle muhtarlıklarımız, öğretmenlerimizle ortak hareket ederek okuma yazma bilmeyenleri tespit ettik. Yaptığımız çalışma sonucunda, il genelinde 25 bin civarında okuma yazma bilmeyen veya ilkokul diploması bulunmayan kişi olduğunu tespit etmiştik" dedi.



Okuma yazma bilmeyenleri okur yazar yapmak için büyük gayret içinde olduklarını dile getiren Çelik, il genelinde şu ana kadar açılan 374 kursta 3 bin 500'e yakın kişiye okuma yazma öğretildiğini, kurslarda halen binin üzerinde kursiyerin eğitim gördüğünü kaydetti.



Çelik, okuma yazma öğrenmek istemesine rağmen açtıkları kurslara gelemeyenler için mahallelerinde veya evlerinde kurs görme imkanı sunduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Bazı vatandaşlarımız, okuma yazmayı çok istemesine rağmen çeşitli nedenlerden evlerinden ayrılamadıkları veya çekindikleri için kurslarımıza gelemiyor. Bu nedenle biz de bir araya gelen bir kişi veya grup için mahallelerinde uygun bir yerde veya evlerinde kurslar düzenliyoruz. Uygulamadan vatandaşlarımız son derece memnun oluyor. Bu kampanya toplumumuz açısından önemli. Ne kadar bilinçli, kültürlü olunursa, toplumumuz o kadar daha yaşanılır hale geliyor."



Kampanyanın Türkiye genelinde 4 yıl sürmesinin planlandığını, ancak kendilerinin Rize'de kampanyayı 3 yılda bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çelik, "Okuma yazma öğrenenleri ilkokul diploması almaya, ilkokul diploması alanları lise diploması almaya teşvik ediyoruz. Bu konuda da oldukça mesafe kat ettik" diye konuştu.

