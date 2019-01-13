Evlerinde mahsur kalan aile, iş makinesiyle kurtarıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2\'si çocuk, 4 kişilik aile, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi yakınından geçen Kırtık Deresi ve Devlet Su İşleri (DSİ)\'ne ait sulama kanallarının taşması ve logarların tıkanması nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Dere kenarında bulunan bir evde de 4 kişilik aile mahsur kaldı. İki katlı evin alt katında oturan aile, kapılarının önüne kadar gelen yağmur suyu nedeniyle dışarı çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye AKUT, AFAD, İtfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Şehzadeler Belediyesi\'ne ait kepçe evin önüne kadar giderek, mahsur kalan Ahmet ve Rahime Aktaş çifti ile biri 2, diğeri 3 yaşındaki çocuklarını alarak, güvenli bir yere taşıdı. Aktaş ailesi, akrabalarının yanına yerleştirildi.

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