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Yaşam

"Evlerin içindeki hava, dışarısı kadar kirli; yılda 32 bin kişi, hava kirliliğine bağlı hastalıklardan ölüyor"

"Kapalı ortamlarda bilinen 30'un üzerinde hava kirleticisi bulunuyor"

05 Ocak 2018 10:28

Türk Toraks Derneği'nin yaptığı çalışma evlerdeki havanın son derece sağlıksız olduğunu ortaya koydu. Kömür, petrol ve diğer fosil yakıtlarının enerji üretiminde, endüstride ve evlerde ısınma amaçlı kullanımının evlerin havasını bozduğu aktarıldı. Bu durumdan en çok etkilenenlerin kadınlar, çocuklar ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük olanlar olduğu ifade edildi.

Türkiye’de yılda 32 bin kişinin hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle erken öldüğü hesaplanıyor. 

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre Türk Toraks Derneği’nden göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Haluk Çalışır, ısınmak için kömür, odun vb., ocakta doğal gaz kullanan, içeride sigara içilen evlerin ana sorunlarından birinin iç ortam kirliliği olduğunu söyledi. Penceresi açılmayan binalarda sorunun daha vahim düzeylerde olduğunu vurguladı.

Çalışır, “İç ortam kirliliği, dış ortam kirliliği kadar önemli. Sık sık havalandırmak önemli. Ancak dışarısı da kirli. Seksen ilin 53’ünün (yüzde 66) havası ulusal mevzuattaki referans değerler bakımından da kirli” dedi.

Erken ölüm riski

Uludağ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala da, “Kapalı ortamlardaki hava kirliliğine bağlı hem erken ölüm hem hastalanma hem de sağlık kuruluşlarına başvuruların, açık ortamlardaki kirliliğe bağlı olanlardan daha çok olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

"Yemek yapmak bile etkiliyor"

Kapalı ortamlarda bilinen 30'un üzerinde hava kirleticisi bulunuyor. En önemlileri kömür, gaz gibi yakıt kaynaklı olanlar. Mikrobiyolojik etmenler (mantarlar, virüsler, bakteriler, maytlar, algler ve diğer alerjenler), radon ve elektromanyetik radyasyon da iç ortamın havasını etkiliyor. Binalarda yaşayanların sigara içmek, yemek pişirmek ve temizlik yapmak gibi etkinlikleri sonucunda da bazı kimyasal maddeler ve partiküller kapalı ortam havasına ekleniyor.

"Yılda 32 bin can alıyor"

Aktarılan bilgilere göre Türkiye’de yılda 32 bin kişinin hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle erken öldüğü hesaplanıyor. Kirli hava, başta ölüm olmak üzere akciğer kanseri, KOAH, astım atakları, çocuklarda akciğer gelişim geriliği, tüberküloz ve akciğer damar hastalıklar başta olmak üzere göğüs hastalıkları alanının önde gelen tüm hastalıkları ile kalp hastalıkları ve inmeye de yol açabiliyor.

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