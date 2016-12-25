Evleri yıkılan aile kış ortasında sokakta kaldı: Geceleri çok soğuk oluyor!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy mevkiinde bulunan ve evleri yıkılan Hamza ve Zeynep Aykut çifti zor günler geçiriyor. Aile yıkılan evlerinin duvarları sağlam kalan bir odasını onararak yerleşti. 4 Çocuğu ile derme çatma, buz gibi odada kalmak zorunda olduklarını belirten Anne Zeynep Aykut, yaşadıkları zorluğu "hayatın artık bir anlamı kalmadı" sözleriyle ifade ederken imkânsızlıklar nedeniyle oğlunu okula gönderemediği için vicdan azabı çektiğini söyledi.

Erkan Çapraz ve Ömer Oğuz’un Yüksekovahaber’de yer alan haberine göre, daha önce çobanlık yaparak geçimini sağladığını belirten Hamza Aykut, “Yüksekova'daki sokağa çıkma yasağı sırasında evim yıkıldı. Bir süre dışarıda bir barakada kaldıktan sonra evin yıkılan bir odasının damını tekrar onararak kapı ve pencerelerini taktım. Eşim ve 4 çocuğumla bu odada kalıyoruz. Beslediğim 10 koyunum var. Koyunlar nedeniyle kiralık eve de çıkamıyorum. Mahalledeki tüm evler yıkılmış durumda. Bu sokakta sadece 6 ev kaldık. Kiralık evler çok uzakta. Hayvancılık dışında bildiğim bir iş yok. Koyunlarımı satarsam işimden de olurum. Burası benim köyüm. Buradan koparsam hayatımdan kopmuş olurum" dedi.



'Geceleri çok soğuk oluyor'



Anne Zeynep Aykut ise rahatsızlığı nedeniyle ev işlerini yaparken zorlandığını belirterek, "Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından ameliyat oldum. Uzun süre evin tüm işlerini eşim yaptı. Şimdi onardığımız bu tek odada kalıyoruz. Geceleri çok soğuk oluyor. Kaymakamlığın verdiği bir miktar kömür ve eşimin köy sakinlerine yardım etme karşılığı aldığı bir miktar tezek var. Onları yakarak çocuklarımı, evimi ısıtmaya çalışıyorum. Çaresizce bu odada kışı atlatmaya çalışıyoruz. Bu odayı hem mutfak, hem banyo hem de oturma ve yatak odası olarak kullanıyoruz" dedi.



'Çok zor durumdayız'



Kaymakamlıktan 2 ayda bir kira desteği aldıklarını belirten Aykut, "Onunla da çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. 2 çocuğum okuyor. Biri ise imkansızlıklar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Van'daki bir İmam Hatip Lisesi'ni kazanmıştı ama gönderemedik. O okuyamadığı için vicdan azabı çekiyorum. Çok zor durumdayız. Çocukların başını burada sobanın yanında leğende yıkıyorum. Yemekleri de sobanın üzerinde pişiriyorum. Hayırsever vatandaşlar zaman zaman gıda ve ev eşyası yardımında bulunuyor. Hiçbir beyaz eşyamız yok şuan. Eşyaları soğutmak için karın içine koyuyorum. Fırın niyetine de sobayı kullanıyorum. Bu odadaki eşyalarımız dışında hiçbir şeyimiz yok" dedi.



'Hayatımız eskiden çok güzeldi, şimdi bir anlamı yok'



İçerisinde bulundukları zor şartları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan anne Aykut, "Evimiz eskiden 4 odalıydı, çok güzeldi. Hayatımız eskiden güzeldi. Şimdi hiçbir anlamı yok. Hayat boş, hiçbir şey için üzülmeye değmez. Bunu anladım. Bizde artık bir şey kalmadı. Yıkılan evimizin yeniden yapılmasını bekledik uzun süre ama yapılmadı henüz. Şuanda da mevsim kış olduğu için yapılamaz zaten. Koyunlarımız için de burada kalmamız gerekiyor. Kiralık eve gidersek koyunları satmamız gerekir. O zaman da tek geçim kaynağımız olan hayvancılıktan da oluruz. En azından kışı atlatabilmek için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım eli bekliyoruz" dedi.



'Okumak istiyorum'



Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle TEOG sınavı ile Van ilinde yerleştiği liseye devam edemediğini belirten Cahit Aykut ise, "Sınavda aldığım puanla Van Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi'ne yerleştim. Maddi durumumuz kötü olduğu için okula gidemedim. Okumak, eğitimime kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Böyle bir imkan sağlanırsa çok mutlu olurum" dedi.