Evleri yandı, 'Kedilerimiz evsiz kaldı' diyerek gözyaşı döktü (3)

LOKMAMI BİLE KEDİLERİMLE PAYLAŞIRDIM

Elinde hafif yanık oluştuğu için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Ali Meşe, taburcu olduktan sonra kedilerine kavuşmayı bekliyor. Kedilerine çok düşkün olduğunu belirten Ali Meşe, lokmasını bile kedileriyle paylaştığını söyledi. Yangın sırasında yaşadıklarını anlatan Meşe, \"Sabah uyandığımda evde kimse yoktu. Eşim ve çocuklarım dışarıya çıkmış. Ben de üşüdüğüm için sobayı yakmak istedim. Ev çok soğuktu. Odunlar ıslak olduğu için yanmadı. Ben de benzin dökerek yaktım. Bir anda parladı. Ben de elimdeki şişeyi attım. O sırada alevler iyice yayıldı\" dedi.

KEDİLERİNDEN BİRİ YANDI

Ali Meşe, yangını fark ettikten sonra evde beslediğim 3 kediyi kurtarmaya çalıştığını belirterek, \"En sevdiğim küçük sarı bir kedim vardı. Onu alıp çıkabildim. Diğerlerini bulamadım. Galiba biri daha kurtulmuş yangından ama bir kedim yanmış. Çok üzüldüm. Sarı kedimi çok severdim. Onu kurtardığım için çok mutluyum. Ben yediğim yemeği bile birini kendim yer, birinikedilerime verirdim. Kurtardığım kediyi de Bolu\'ya getirmek istedim ama oğlum istemedi. Tavuklarım ve horozum vardı. Onlar da yanmış. Çok üzüldüm.\" diye üzüntüsünü ifade etti.

KAYMAKAMLIKTAN BİZE EV VERİLDİ

Olayın, kamuoyunda duyulmasının ardından birçok kişinin telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini aktardığını anlatan Meşe, \"Vali Bey çok yardımcı oldu. Bize daha önceden zaten Kaymakamlığa başvurduğumuz için ev verilmişti. Ama beton yeni olduğu için çok soğuk olur diye gidemedik. Yaza doğru yeni evimize geçeceğiz\" dedi.

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