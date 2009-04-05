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Evleri sattı Ferrari'yi aldı

İşadamı Ağaoğlu, Ferrari'nin son modelinin Türkiye'deki ilk sahibi oldu. 1 milyon liralık yeni otomobiliyle İstanbul gecelerinde boy gösteriyor

05 Nisan 2009 03:00

İşadamı Ali Ağaoğlu, Ferrari'nin son modelinin Türkiye'deki ilk sahibi oldu. 1 milyon TL'lik 'otoyol canavarında' yok yok

Forbes Dergisi'nin 'En zenginler' listesinde 1.5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'de 4. olan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, yeni otomobiliyle İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı.

Otomobil merakıyla tanınan ve garajında Lamborghini, Bentley gibi lüksün simgesi olan markalar bulunan Ağaoğlu'nun yeni arabası Ferrari'nin son modeli California...

İşadamının, yeni 'oyuncağı' için ödediği bedel ise aksesuarlarıyla birlikte 1 milyon 186 bin TL. Belirli sayıda üretilen Ferrari California'ya Türkiye'de sadece 9 kişi sahip olabilecek.

İik tur sevgilisiyle

Yeni aldığı Ferrari California'da kız arkadaşıyla görüntülenen Ali Ağaoğlu, oldukça şaşırdı. Patlayan flaşlara el sallayarak karşılık veren Ağaoğlu, ardından gaza basarak bir anda gözden kayboldu.

Formula direksiyonu var

• 460 beygir gücündeki araç, 100 km'ye 4 saniyenin altında ulaşabiliyor.

• 0.32 Cd'lik rüzgar sürtünme değeri otomobili diğer Ferrari modellerine göre yüzde 10 avantajlı kılıyor.

• Aluminyumdan yapılan katlanabilir tavan, 14 saniye içinde açılıp-kapanabilme özelliğine sahip.

• 7 vitesli Ferrari California'da F1 otomobillerindeki gibi direksiyon üzerinde kumanda yer alıyor.

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