T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evleri kurşunlayan 2 kişi tutuklandı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da iki farklı apartman dairesine silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

08 Mart 2018 18:58

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da iki farklı apartman dairesine silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2\'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
​Gülabibey Mahallesi\'nde N.D.\'ye ait apartman dairesi ile Ulukavak Mahallesinde H.B.\'ye ait apartman dairesine silahla ateş açılmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Dairelere ateş eden kişilerin, Murat Y. (32), Serdar Ü. (36), Erdoğan D. (19), Okan B. (19) ve 17 yaşındaki S.K. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Polis, yaptığı aramada 3 tüfek ele geçirdi. ı. Şüphelilerden Murat Y. ile Serdar Ü.\'nün açık cezaevinden firar ettikleri saptandı. 
Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilere tekmeyle saldıran şüphelilere polis müdahale etti. 
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat Y. ve Serdar Ü., tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMahallesiUlukavak MahallesindeEmniyet Müdürlüğü AsayişDairelereSerdarErdoğanOkanPolisMuratEmniyet MüdürlüğüAdliyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24