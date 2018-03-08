Evleri kurşunlayan 2 kişi tutuklandı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da iki farklı apartman dairesine silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2\'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

​Gülabibey Mahallesi\'nde N.D.\'ye ait apartman dairesi ile Ulukavak Mahallesinde H.B.\'ye ait apartman dairesine silahla ateş açılmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Dairelere ateş eden kişilerin, Murat Y. (32), Serdar Ü. (36), Erdoğan D. (19), Okan B. (19) ve 17 yaşındaki S.K. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Polis, yaptığı aramada 3 tüfek ele geçirdi. ı. Şüphelilerden Murat Y. ile Serdar Ü.\'nün açık cezaevinden firar ettikleri saptandı.

Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilere tekmeyle saldıran şüphelilere polis müdahale etti.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat Y. ve Serdar Ü., tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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