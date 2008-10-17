Evlerden ağıtlar yükseldi

Beş kardeş arasında tek erkek olan şehit Komando Er Ferdi Sefa Kılıç'ın (20), İzmir'in Eskiizmir semtindeki ailesinin evine de ateş düştü Kılıç’ın annesi Gülender Kılıç, evinin önünde "Oğlumu tuzağa düşürdüler, öldürdüler. Oğulsuz ne yaparım?” diye ağladı.Aslen Erzurumlu olan, belediyeden emekli baba Yaşar, anne Gülender, kız kardeşler Vicdan, Yeliz, Çilem ve Diler gözyaşlarına boğuldular. Tek erkek evladı olduğu için ona gözü gibi baktığını belirten baba Kılıç, "Vatan sağ olsun diyorum, ama vatan garibanların vatanı. Bizim ocağımıza ateş düştü. Başbakan ise hamdolsun diyor. Oğlunu Amerika'ya gönderiyor. Kendi menfaatleri için Irak'a gidip, görüşüyor. O da oğlunu askere gönderseydi. Kendi oğlu şehit olsa, bir günde durdururdu bu terörü. Olan garibanın oğluna oluyor" dedi.Evin tek erkek çocuğu olduğu için askerden önce çalıştırılmayan Kılıç'a, isteği üzerine ailesi tarafından geçen hafta hesabına harçlık olarak 150 YTL yatırıldığı, iki gün önce görüştüğü ailesine operasyonda olmaları nedeniyle parayı alamadığını söylediği ve helalleştiği vurgulandı. Kılıç'ın Umut Çiftçiyle aynı timde olduğu, yan yana şehit düştükleri kaydedildi.Teknik bir arıza sonucu kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Piyade Onbaşı Orhan Marhan, Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde Güllü köyünde toprağa verildi. Terhisine bir ay kaldığı belirtilen Marhan için Tatvan İbadullah Camii önünde tören düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törende Marhan’ın cenazesi cami önüne getirildiği sırada baba Şakir Marhan'ın ayakta durmakta zorluk çektiği gözlendi.Hakkâri'de şehit düşen Komando Er Umut Çiftçi (23) ile 5 Haziran 2008'de Tunceli’nin Pülümür ilçesinde şehit düşen Kemalpaşalı Jandarma Er İlham Sağlam’ın aynı elektrikçi dükkânında çalıştıkları ve çok iyi dost oldukları ortaya çıktı. İki şehidin askere gitmeden önce birlikte çektirdikleri fotoğraf, görenlerin yüreğini dağladı.Haberi İzmir Bornova Devlet Hastanesi'nde anjiyo olan dede Nusret Çiftçi’yi (68) ziyaretleri sırasında alan anne Hediye ve baba Mahmut Çiftçi gözyaşlarına boğuldu. Son iki ayda ikinci kez anjiyo olan dede Çiftçi, Kürtçe ağıtlar yakarak, "Ona gelen kurşun bize gelsin” diye ağladı. Çiftçi'nin cenazesi bugün memleketi Diyarbakır'da toprağa verilecek.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Erdin'in (26) memleketi Amasya'nın Karaköprü köyünde oturan ailesi de gözyaşlarına boğuldu. Haberi dün sabah sağlık ekibi eşliğinde gelen askeri yetkililerden alan anne Fikriye (47) ve Abdullah Erdin (53) çifti yıkıldı. Erdin'in nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı belirtildi. Sinir krizi geçirip ağıtlar yakan anne Erdin'in "Oğlum, daha mürüvvetini göremeden nereye gidiyorsun? Oğlum yüreğim yanıyor” ağıtları, taziyeye gelenlerin yüreklerini dağladı.Baba Erdin “1.5 ay sonra düğünü olacaktı. Biz onu evlendirmeyi düşünürken cenazesi geliyor” dedi.Şehit Er Hasan İrkoş'un Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan ailesi de yıkıldı. Sarıpınar beldesinde çiftçi olan, yedi çocuk babası Selahattin İrkoş, Kürtçe ağıt yakarak "Oğlum Hasan, 6. çocuğumdu. Askerliğinin 5. ayında şehit oldu. En son cumartesi görüştük. Allah’ın takdiri. 20 yaşında ve bekârdı. Hasan’ım gitti. Ocağım söndü. Bizim ciğerimiz yandı, başkalarının yanmasın. Artık kan dökülmesini istemiyoruz. Akan kan dursun. Bu sorun artık bir çözüme kavuşturulsun” dedi. Bulanık Kaymakamı Fatih Aksoy da, Hasan İrkoş’un cenazenin Muş’a askeri uçakla geldiğini ve ailenin isteği üzerine helikopterle Sarıpınar beldesine götürüldüğünü söyledi. Cenaze dün Sarıpınar'da toprağa verildi.