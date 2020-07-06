Evlerde güvencesiz çalışanlara sendika yolu açıldı

Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası (Ev-Eksen), ev-eksenli çalışmanın işkolu statüsünün tanınmasının yolunun açıldığını duyurdu.



Bianet'in haberine göre işkoluyla ilgili kesinleşen yargı kararı, güvencesiz çalışanların örgütlenmesinin önünü açtı. Sendikadan yapılan açıklamada Ev-Eksen’in 10 Kasım 2009’da kurulduğu; ancak üye kayıt işlemleri için gerekli olan sicil numarasını vermesi için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdindeki tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığı belirtildi.



Bunun üzerine mahkemeye gidildi. Danıştay, geçen ay verdiği kararla, Ev-Eksen’e sicil numarası verilmesinin ve sendikanın prosedüre uygun üye yapabilmesinin yolunu açtı.

Ev-Eksen kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Ev-eksenli çalışma ayrı bir işkolu olarak belirlendiğinde, şu anda ülkemizde ev-eksenli çalışanları örgütleyen tek sendika olarak Ev-Eksen’in bu işkolunda faaliyet gösteren bir sendika olduğu tescil edilecektir. Bu da en güvencesiz, en yoksul işçi kesimlerinden biri olan biz ev-eksenli çalışanların hak mücadelesinde çok önemli bir kazanım demek."