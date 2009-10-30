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Yaşam

Evlenmeye zorlanınca intihar etti

Polise ifade veren bir arkadaşı, “Gülbahar neşeli biriydi. Ancak son birkaç günde çok düşünceliydi." dedi.

30 Ekim 2009 02:00

Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Öğrenci Yurdu’nun tuvaletinde kendini asan Gülbahar Taş’ın (20) oda arkadaşları, genç kızın amcasının oğluyla evlenmesi için baskı yapılınca bunalıma girdiğini söyledi.

Polise ifade veren bir arkadaşı, “Gülbahar neşeli biriydi. Ancak son birkaç günde çok düşünceliydi. Bize, annesinin kendisini amcasının oğlu ile evlendirmek istediğini söyledi. Ama o okumak istiyordu. Bu yüzden bunalımdaydı” diye konuştu. Mardin’in Nusaybin İlçesi nüfusuna kayıtlı Gülbahar Taş’ın annesi Şirin ve babası Abdülkadir Taş, İstanbul’da yaşıyor. İngilizce öğretmeni olmak isteyen Gülbahar İngilizce Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisiydi.

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