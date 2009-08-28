Evlenmesine izin vermeyen annesini bıçakladı

İkinci kez evlenmesine izin vermeyen annesini bıçaklayan kız, hapis cezası alınca 'Oy anam' diye ağladı.
Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan Cono Aşireti üyelerinden Menekşe
Gezici, iki gün önce annesi Filiz Gezici ile evlilik konusunda
tartıştı. İddiaya göre Menekşe Gezici, ikinci evlilik yapmasına izin
vermeyen annesini sırt ve karın bölgesinden 5 bıçak darbesiyle ağır
yaraladı. Filiz Gezici Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken,
Menekşe Gezici ile babası Abdullah Gezici (40) gözaltına alındı. Durumu
ağır olan anne Gezici, hastane polisine verdiği ifadede kendisini
kızının bıçaklayarak yaraladığını söyledi.
Adliyeye götürülen Menekşe Gezici ise, tutuklanma talebiyle sevk
edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanan suçu babasının üzerine atarak,
annesinin başka bir erkekle babasını aldattığını öne sürüp, "Olay
sırasında ben uyuyordum. Babam gelip annemi bıçakladığını söyledi.
Nedenini sorduğumda, kendisini F. diye biriyle aldattığını, kıskançlık
yüzünden öldürmek istediğini söyledi. Suçsuzum" dedi. Gezici,
tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kararı duyunca "Oy anam" diye
gözyaşı döktü. Emniyetteki ifadesinde eve geldiğinde eşini bıçakla
yaralanmış halde bulduğunu belirterek, "Kızıma neden annesini
bıçakladığımı sorduğumda cevap vermedi. Sessiz kaldı" diyen baba
Abdullah Gezici ise savcılıktan serbest bırakıldı.