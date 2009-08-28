T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evlenmesine izin vermeyen annesini bıçakladı

İkinci kez evlenmesine izin vermeyen annesini bıçaklayan kız, hapis cezası alınca 'Oy anam' diye ağladı.

28 Ağustos 2009 03:00

İkinci kez evlenmesine izin vermeyen annesini bıçaklayan kız, hapis cezası alınca 'Oy anam' diye ağladı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan Cono Aşireti üyelerinden Menekşe Gezici, iki gün önce annesi Filiz Gezici ile evlilik konusunda tartıştı. İddiaya göre Menekşe Gezici, ikinci evlilik yapmasına izin vermeyen annesini sırt ve karın bölgesinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Filiz Gezici Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Menekşe Gezici ile babası Abdullah Gezici (40) gözaltına alındı. Durumu ağır olan anne Gezici, hastane polisine verdiği ifadede kendisini kızının bıçaklayarak yaraladığını söyledi.

Adliyeye götürülen Menekşe Gezici ise, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanan suçu babasının üzerine atarak, annesinin başka bir erkekle babasını aldattığını öne sürüp, "Olay sırasında ben uyuyordum. Babam gelip annemi bıçakladığını söyledi. Nedenini sorduğumda, kendisini F. diye biriyle aldattığını, kıskançlık yüzünden öldürmek istediğini söyledi. Suçsuzum" dedi. Gezici, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kararı duyunca "Oy anam" diye gözyaşı döktü. Emniyetteki ifadesinde eve geldiğinde eşini bıçakla yaralanmış halde bulduğunu belirterek, "Kızıma neden annesini bıçakladığımı sorduğumda cevap vermedi. Sessiz kaldı" diyen baba Abdullah Gezici ise savcılıktan serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24