Evlenmesine izin vermeyen annesini bıçakladı

İkinci kez evlenmesine izin vermeyen annesini bıçaklayan kız, hapis cezası alınca 'Oy anam' diye ağladı.



Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan Cono Aşireti üyelerinden Menekşe Gezici, iki gün önce annesi Filiz Gezici ile evlilik konusunda tartıştı. İddiaya göre Menekşe Gezici, ikinci evlilik yapmasına izin vermeyen annesini sırt ve karın bölgesinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Filiz Gezici Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Menekşe Gezici ile babası Abdullah Gezici (40) gözaltına alındı. Durumu ağır olan anne Gezici, hastane polisine verdiği ifadede kendisini kızının bıçaklayarak yaraladığını söyledi.



Adliyeye götürülen Menekşe Gezici ise, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanan suçu babasının üzerine atarak, annesinin başka bir erkekle babasını aldattığını öne sürüp, "Olay sırasında ben uyuyordum. Babam gelip annemi bıçakladığını söyledi. Nedenini sorduğumda, kendisini F. diye biriyle aldattığını, kıskançlık yüzünden öldürmek istediğini söyledi. Suçsuzum" dedi. Gezici, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kararı duyunca "Oy anam" diye gözyaşı döktü. Emniyetteki ifadesinde eve geldiğinde eşini bıçakla yaralanmış halde bulduğunu belirterek, "Kızıma neden annesini bıçakladığımı sorduğumda cevap vermedi. Sessiz kaldı" diyen baba Abdullah Gezici ise savcılıktan serbest bırakıldı.