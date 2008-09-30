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Yaşam

Evlenmesine izin vermeyen ağabeyi öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde Gaffar Çoban, Ünzile Yüce ile evlenmesine izin vermeyen ağabeyi İbrahim Yüce’yi yol ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

30 Eylül 2008 03:00

Adana'nın Kozan İlçesi’nde Gaffar Çoban (24), Ünzile Yüce (19) ile evlenmesine izin vermeyen ağabeyi İbrahim Yüce’yi (23) yol ortasında tabancayla vurarak öldürdü.


Olay dün öğle saatlerinde Şevkiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan’a bağlı Kızıllar Köyü’nde oturan Gaffar Çoban, aynı köyde yaşayan Ünzile Yüce’yi ailesinden istedi.

Ancak, Yüce’nin ağabeyi İbrahim Yüce, kız kardeşinin, Çoban ile evlenmesine henüz bilinmeyen bir nedenle izin vermedi. Ardından da kız kardeşini, bir fabrikada çalıştığı Konya’ya götürdü.
Ramazan Bayramı nedeniyle memleketi Kozan’a dönen İbrahim Yüce, yolda yürürken Gaffar Çoban ile karşılaştı. Çoban, Ünzile ile evlenmek istediğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenince Çoban üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla, Yüce’ye ateş etti.

Göğsünden tek kurşunla vurulan İbrahim Yüce, ağır yaralı olarak götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Olayı duyarak hastaneye gelen İbrahim Yüce’nin eşi Derya, annesi Eşe ile kız kardeşleri ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi.

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