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Yaşam

Evlenmesine izin vermediler, evi ateşe verdi

Yangını çıkaran kişi gözaltına alındı

Fotoğraf: Arşiv

28 Aralık 2016 22:29

Adıyaman'da ailesinin evlenmesine izin vermediği bir kişi, kirada oturdukları evi ateşe verdi.

Adıyaman'da evlenme isteğine ailesinin olumsuz yanıt vermesine sinirlenen Nadir Ç., evlerini ateşe verdi. Evde çıkan yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, Nadir Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün öğleden sonra Yeni Mahalle'de meydana geldi. Nadir Ç., iddiaya göre ailesine evlenmek istediğini söyledi. Ailesinin olumsuz yanıt vermesiyle sinirlenen genç, kirada oturdukları evi ateşe verdi.

Evde çıkan yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, Nadir Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Evde hasar oluşurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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