-Evlenmeler yüzde 3,7 boşanmalar yüzde 1,7 arttı ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ikinci döneminde (Nisan-Mayıs-Haziran) 169 bin 787 çift evlendi, 33 bin 702 çift ise boşandı. TÜİK, 2011 yılı Nisan, Mayıs, Haziran dönemini kapsayın ikinci döneme ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Bu yılın ikinci çeyrek verilerine göre, 3 aylık dönemde 169 bin 787 çift evlendi. Evlenenlerin sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış meydana geldi. Evlenme sayısında en büyük artış yüzde 9,3 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gözlenirken, Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 0,5'lik bir düşüş görüldü. -Ortalama yaş farkı 3,2 oldu- 2011 yılı 2. dönem verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,7, kadınlar için 23,5 oldu. Erkek ve kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,2 olarak tespit edildi. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. düzeye göre, en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,6, kadınlarda 24,6 ile İstanbul bölgesinde görüldü. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,5, kadınlarda 21,9 ile Orta Anadolu Bölgesinde görüldü. -Boşanan çiftler- İstatistiğe göre, 2010 yılının 2. döneminde 33 bin 139 çift boşanırken, 2011 yılının 2. döneminde 33 bin 702 çift boşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre boşanma sayısı yüzde 1,7 arttı. Boşanma sayısında en fazla artış yüzde 8,3 ile Doğu Marmara Bölgesinde gözlendi. Bu dönemde boşanma sayısında en fazla düşüş yüzde 10,6 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşti. Bu arada 2011 yılı ikinci döneminde meydana gelen boşanmaların yüzde 40,1'i evliliğin ilk 5 yıl içinde, yüzde 24,3'ü ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşti.