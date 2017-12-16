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Evlenmek istemediği için intihara kalkışan Hatice'ye belediye sahip çıktı

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA'da babası tarafından zorla evlendirilmek istendiği iddiasıyla çatıya çıkarak intihara kalkışan 20 yaşındaki Hatice A

16 Aralık 2017 18:03

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA\'da babası tarafından zorla evlendirilmek istendiği iddiasıyla çatıya çıkarak intihara kalkışan 20 yaşındaki Hatice A.\'ya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci yardım eli uzattı. Hatice\'nin eğitim masraflarını karşılayacak olan belediye, ailenin oturduğu evi de onaracak.
Yenice Mahallesi\'nde oturan lise mezunu Hatice A., iddiaya göre babası tarafından zorla evlendirilmek isteyince geçen hafta evinin çatısında intihar girişiminde bulundu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bunun üzerine aileyi evinde ziyaret etti. Başkan Ekinci, Hatice\'nin eğitim masraflarını karşılayacaklarını ve evlerini de onaracaklarını söyledi. Ailenin çocuklarını kıyafet ve oyuncak da hediye eden Başkan Ekinci, şöyle dedi:
\"Malumunuz Eyyübiye ilçesi içerisinde, özellikle eğitim noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bizim gençlik merkezlerimizde 2 bine yakın üniversiteye hazırlanan öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin tabii ki, tüm giderlerini de karşılıyoruz. Hatice kızımız da okumak istiyor. O yeter ki okumak istesin. Biz her türlü imkanı onlara sağlamaya hazırız. Bu yer de hakikaten yaşanılamaz bir durumda. Sosyal Yardım Müdürümüzü de talimat verdik. Buranın bakım ve onarımını da yapacaklar. İnsanca yaşanır bir hale getirecekler.\"
Hatice A. da, okumak istediğini ifade ederek, \"Üniversite için kurs görmek istiyorum, güzel bir evimizin olmasını istiyorum. Kardeşlerimin geleceğini düşünmek istiyorum. Aileme bakmak istiyorum. Benim de bir işim olsun, ben de aileme bakayım\" diye konuştu.

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