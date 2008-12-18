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Yaşam

Evlenmek için en iyi ülke: Almanya

Yapılan araştırmaya göre yabancıların en kolay aşk yaşadığı ülkenin Almanya olduğu ortaya çıktı.

18 Aralık 2008 02:00

Yabancıların en kolay aşık olduğu ülke açıklandı. Yapılan araştırmaya göre yabancıların en kolay aşk yaşadığı ülkenin Almanya olduğu ortaya çıktı.

HSBC Bank International'ın Göçmen raporuna göre, Almanya'da yaşamaya karar veren yabancıların dörtte biri, bu ülkede ruh ikizini bularak evleniyor.
Rapora göre ruh ikizinin kolayca bulunduğu ikinci ülke ise Hollanda. Araştırmaya yapan uzman Paul Say, "Sonuçlar gerçekten benim için büyük bir sürpriz oldu.
Almanya'nın aşk ülkesi olarak seçileceği hiç aklıma gelmemişti" dedi. Araştırma 48 ülkede yaşayan 2 bin 155 göçmenle yapıldı.
Araştırmaya göre göçmenlerin yüzde 32'si bulundukları ülde evlendikten sonra bir çocuk sahibi de oldu.
Almanya'da yaşayan göçmenlerin ayrıca dil öğrenme, mülk sahibi olma, Alman arkadaş bulma ve sivil örgütlerle iletişime geçme gibi konularda daha şanslı olduğu belirtildi. 

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