Evlenmek için en iyi ülke: Almanya

Yabancıların en kolay aşık olduğu ülke açıklandı. Yapılan
araştırmaya göre yabancıların en kolay aşk yaşadığı ülkenin Almanya
olduğu ortaya çıktı.
HSBC Bank International'ın Göçmen raporuna göre, Almanya'da yaşamaya
karar veren yabancıların dörtte biri, bu ülkede ruh ikizini bularak
evleniyor.
Rapora göre ruh ikizinin kolayca bulunduğu ikinci ülke ise
Hollanda.
Araştırmaya yapan uzman Paul Say, "Sonuçlar gerçekten benim için
büyük bir sürpriz oldu.
Almanya'nın aşk ülkesi olarak seçileceği hiç
aklıma gelmemişti" dedi.
Araştırma 48 ülkede yaşayan 2 bin 155 göçmenle yapıldı.
Araştırmaya
göre göçmenlerin yüzde 32'si bulundukları ülde evlendikten sonra bir
çocuk sahibi de oldu.
Almanya'da yaşayan göçmenlerin ayrıca dil öğrenme, mülk sahibi olma,
Alman arkadaş bulma ve sivil örgütlerle iletişime geçme gibi konularda
daha şanslı olduğu belirtildi.