Evlenmek de boşanmak da 'kilo aldırıyor'

BBC Türkçe'nin haberine göre, Amerikan Sosyoloji Derneği'ne sunulan araştırma kapsamında 10 bini aşkın denek, 1986 ile 2008 yılları arasında takip edildi. Araştırmada deneklerin vücut kitle endeksleri (BMI) ve medeni durumları dikkate alındı. Bu veriler, halen evli ya da bekar bireylerle karşılaştırıldı. Buna göre, çiftlerde evlilik başladıktan ya da sona erdikten sonraki iki yıl kilo alma riski artıyor. Aşırı kilo alma eğilimi en çok yeni evli kadınlarda görülüyor.Ohio Devlet Üniversitesi'nden araştırmayı yürüten uzmanlar, bazı kilo alımlarının ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini söylüyor. Uzmanlara göre her bireyin sağlığı, eğitim düzeyi, iş durumu, hamile olup olmadığı gibi veriler göz önüne alındıktan sonra dahi, evlilik ya da boşanmaya bağlı kilo alımı riski bir hayli yüksek. İngiltere Beslenme Vakfı'ndan Helen Riley, evlilik ve boşanmanın insanların yaşamında ciddi önem taşıyan değişiklikler olduğunu, yaşam şekillerine, yedikleri gıdalara dahi etki ettiğini söyledi. Ancak Riley'e göre "her insan bu tür bir değişiklikle farklı farklı başediyor, o nedenle bu durum kimileri için olumlu sonuçlar da doğurabiliyor." Evliliğe bağlı olarak vücut kitle endeksi (BMI) üç puandan fazla yükselen kadınların oranı yüzde 33. BMI'nin üç puandan fazla arttığı vakaların oranı ise yüzde 48'e ulaşıyor.Yeni boşanmış kadınlarda ise risk yüzde 22 düzeyinde seyrediyor. Yeni evlenen erkeklerde kilo alma riski yüzde 28 iken, boşananlarda bu oran yüzde 21'e düşüyor. Çalışma, medeni durumdaki her tür değişikliğin kilo açısından bir şok etkisi yarattığı, az da olsa kilo alımını tetiklediği sonucuna varıyor.