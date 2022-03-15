Evlenme vaadiyle öğretmeni 5.5 milyon lira dolandırmıştı; yeni mağdurlar ortaya çıktı!

Ankara'da kendisini müteahhit ve gazi olarak tanıtıp, öğretmen Ayten Kahraman'ı 5.5 milyon lira dolandıran Adem Dolapçı'nın yeni mağdurları ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre Adem Dolapçı'nın mağdurlarından biri olan Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Ankara Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Uludoğan Mustafa Uludoğan, kendisini de çiftlik yapacağını söyleyerek 20 milyon lira dolandırdığını söyledi.

Uludoğan yaşadıklarını şöyle anlattı; "Kızımın adına çiftlik kurmak istiyordum. Kendisini iyi bir müteahhit olarak tanıttı. Çiftliği Ankara Ayaş'ta yapacaktı. Çiftliğe başladı. Kendisine 6 sene önce 16 milyon liralık açık senet verdim. İşi yarım bırakınca 'imza atıp ayrılsın' diye senedi verdim.



Kırsal Kalkınma Programı'na göre sözleşme hangi müteahhitle yapılırsa o müteahhidin bitirmesi gerekiyor. 'İşten çekilsin' diye teminat senedi verdim. Ancak hayatımı mahvetti. Senedimi de geri vermedi. Ayrıca Adem Dolapçı'nın ABC isimli firmasına önce 970 bin lira, sonra da 3 milyon 500 bin lira havale yaptım. Bütün malzemeleri aldığı firmalara, çalıştırdığı ustalara ileri tarihli çekler vermiş. Ödeme yapmamış" dedi.

Adem Dolapçı'nın işi yarım bırakıp kaçtığını belirten Uludoğan , "Verdiğim senet 3. kişilere geçmiş. Bütün malım mülküm şu anda hacizli. Kendi gücümle yarım kalan çiftliği bitirdim. Tüm servetim hacizli olduğu için bankalardan kredi de çekemiyorum. Ankara Kazan'da iki firmayı daha dolandırdığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

Belediye çalışanı Birol Horuzcu ise Dolapçı'nın kendisini de dolandırdığını söyleyerek, "4 sene önce altın ve dövizlerimi bozdurup vermiştim. Şimdinin 500 bin lirası ediyor. Benim hobi bahçesi hevesim vardı. Parayı almasına rağmen hobi bahçesi yapmadı. Beni dolandırdı, şikayetçi oldum" diye konuştu.