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Yaşam

Evlenme vaadiyle altın ve para çalan 5 kişi yakalandı

Evlenme vaadiyle insanları kandıran zanlıların 22 bin lira değerinde altın ve 40 bin TL para çaldıkları tespit edildi

05 Mayıs 2017 21:19

Kayseri’de, evlenme vaadiyle anlaştıkları ailenin 22 bin lira değerinde altın ve 40 bin TL parasını zorla alarak ortadan kaybolan 2’si kadın 5 kişi, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, polisteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

DHA’da yer alan habere göre, olay, geçen Cumartesi günü Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında yaşandı. Çankırı’da oturan baba Kemal Ş. ve anne Aslı Ş, oğulları Ali Ş.’yi evlendirmek için Memiş O. aracılığıyla Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bulunan Ali Ç. ile irtibata geçti. Ali Ş. ve Memiş O, Ali Ş. ile evleneceğini söyledikleri Meral K.’yı 'Ayşe', Meral K.’nın ablası Neslihan K.’yı 'Fatma' adıyla, Sinan B.’yi de, Meral K’nın ağabeyi olarak tanıştırdı. Yapılan konuşmalar sonrası oğullarını evlendirmek isteyen aile, başlık parası olarak 10 bin TL ve 22 bin TL değerinde altın aldı. Para ve altınlarla birlikte Meral K. ve Neslihan K.’yı da yanlarına alan aile, Çankırı'dan otobüsle Kayseri’ye geldi.
 

Otomobille takip ettiler
 

Ali Ç., Sinan B. ve Memiş O. ise otobüsü otomobil ile takip etti. Meral K. ve Neslihan K. otobüsten indikten sonra otomobildeki arkadaşları ile birlik olarak Ali Ş.’nin elindeki çantada bulunan 22 bin TL değerindeki altını ve 40 bin TL parayı zorla alarak otomobile binip kaçtı. 
Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 5 şüphelinin Gaziantep’te oturduklarını tespit ederek 4 farklı adrese yapılan operasyonla yakaladı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

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