T24 LogoT24 Logo
Yaşam

EVLENME TEKLİFİNİN BÖYLESİ KUŞADASI (A.A)

28 Haziran 2011 16:12

-EVLENME TEKLİFİNİN BÖYLESİ KUŞADASI (A.A) - 28.06.2011 - Kuşadası Adaland Dolphinpark, ilginç bir evlenme teklifine sahne oldu. İzmirli Deniz Ülke, kız arkadaşı Aslı Şenel'e yapacağı sürpriz evlilik teklifi için yunus parkının yetkililerinden yardım istedi. Kız arkadaşı Aslı Şenel ile Adaland'a gelen Ülke, önce en büyük hayali yunuslarla yüzmek olan Şenel'in bu arzusunu yerine getirdi. Bir süre birlikte yüzdüğü ''Star'' isimli yunusun kendisine getirdiği kutunun içinden yüzük çıkınca şaşkına dönen Aslı Şenel, aynı anda havuzun etrafında açılan pankartlar, konfeti ve patlayan şampanya eşliğinde Ülke'nin evlenme teklifini kabul etti. Ülke, uzun süredir kız arkadaşına ilginç bir evlenme teklifi yapmayı planladığını belirterek, ''Aslı'nın en büyük hayali yunuslarla yüzmekti. Adaland Aquapark yetkilileriyle görüşüp hem sevgilimin en büyük hayalini gerçekleştirdim, hem de bir türlü yapamadığım ve nasıl yapacağımı bilemediğim evlilik teklifimi gerçekleştirme imkanı buldum'' dedi. Şenel de hayatta en sevdiği canlılar olan yunuslar ile kendisine evlilik teklifi yapan sevgilisinin bu jestinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, teklifi şaşkınlık içerisinde ve büyük bir mutlulukla kabul ettiğini söyledi. Adaland Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Alem Günaydın, çiftin uzun süredir tesisin müşterisi olduğunu, Deniz Ülke'nin planını duyunca yardımcı olmaktan büyük keyif aldıklarını belirtti. Günaydın, ''Doğrusu Aslı'nın yüz ifadesi görülmeye değerdi. İkisi de çok mutluydu. Bu mutluluklarının ömür boyu sürmesini diliyoruz. Böyle güzel bir olayın içerisinde olmak bizi de çok mutlu etti'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24