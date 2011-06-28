-EVLENME TEKLİFİNİN BÖYLESİ KUŞADASI (A.A) - 28.06.2011 - Kuşadası Adaland Dolphinpark, ilginç bir evlenme teklifine sahne oldu. İzmirli Deniz Ülke, kız arkadaşı Aslı Şenel'e yapacağı sürpriz evlilik teklifi için yunus parkının yetkililerinden yardım istedi. Kız arkadaşı Aslı Şenel ile Adaland'a gelen Ülke, önce en büyük hayali yunuslarla yüzmek olan Şenel'in bu arzusunu yerine getirdi. Bir süre birlikte yüzdüğü ''Star'' isimli yunusun kendisine getirdiği kutunun içinden yüzük çıkınca şaşkına dönen Aslı Şenel, aynı anda havuzun etrafında açılan pankartlar, konfeti ve patlayan şampanya eşliğinde Ülke'nin evlenme teklifini kabul etti. Ülke, uzun süredir kız arkadaşına ilginç bir evlenme teklifi yapmayı planladığını belirterek, ''Aslı'nın en büyük hayali yunuslarla yüzmekti. Adaland Aquapark yetkilileriyle görüşüp hem sevgilimin en büyük hayalini gerçekleştirdim, hem de bir türlü yapamadığım ve nasıl yapacağımı bilemediğim evlilik teklifimi gerçekleştirme imkanı buldum'' dedi. Şenel de hayatta en sevdiği canlılar olan yunuslar ile kendisine evlilik teklifi yapan sevgilisinin bu jestinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, teklifi şaşkınlık içerisinde ve büyük bir mutlulukla kabul ettiğini söyledi. Adaland Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Alem Günaydın, çiftin uzun süredir tesisin müşterisi olduğunu, Deniz Ülke'nin planını duyunca yardımcı olmaktan büyük keyif aldıklarını belirtti. Günaydın, ''Doğrusu Aslı'nın yüz ifadesi görülmeye değerdi. İkisi de çok mutluydu. Bu mutluluklarının ömür boyu sürmesini diliyoruz. Böyle güzel bir olayın içerisinde olmak bizi de çok mutlu etti'' diye konuştu.