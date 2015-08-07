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Yaşam

Evlenme teklif ederken giydiği askeri üniforma yakalattı

Ahmet Ertürk isimli sanık, Adana'da evlenme teklifi ettiği kadını dolandırdı

07 Ağustos 2015 13:12

Adana’da devlet memuru olan genç bir kadın Facebook’ta kendini astsubay olarak tanıtan ve evlilik teklifinde bulunan Ahmet Ertürk (24) tarafından, dolandırıldı. Ertürk’ü üzerindeki askeri üniforma ele verdi.

Posta'da yer alan habere göre; Adana’da devlet memuru İ.İ. (23), Facebook’ta Ahmet Ertürk (24) ile tanıştı. Astsubay olduğunu söyleyen Ertürk, bir alışveriş merkezinde buluştuğu İ.İ.’nin önünde diz çöktü ve evlenme teklifi etti. Üzerinde astsubay üniforması, belinde tabanca olan Ertürk’ün teklifini kabul eden İ.İ., evlilik hazırlığı için Ertürk’e 4000 TL para verdi.

Ahmet Ertürk, evlilik teklifini bir arkadaşına telefonla çektirerek Facebook’a koymuştu. Görüntüleri izleyen Adana polisi, “Bir asker üniformasıyla bir alışveriş merkezinde diz çöküp evlenme teklifi etmez” diye durumdan şüphelendi.

Ahmet Ertürk’ün daha önce de 4 kadından evlilik teklifi vaadiyle para alıp, kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Ahmet Ertürk tutuklandı. İ.İ. psikolojik tedavi görüyor.

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