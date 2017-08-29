T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evlenme başvurusunda bulunan çiftlere tercih formu verilecek: Nikâhı müftü mü, memur mu kıysın?

Nikâhını müftünün kıymasını isteyenler, "Dini kurallara uygun bir nikâh töreni” hizmeti de alabilecek

29 Ağustos 2017 12:27

TBMM gündeminde görüşülmeyi bekleyen il ve ilçe müftülerine verilecek nikâh kıyma yetkisi tasarısı yasalaştıktan sonra evlenme başvurusu yapan çiftlere tercih formu verilecek. Formda, “Nikâhınızı müftünün mü, belediye memurunun mu kıymasını istiyorsunuz?” diye sorulacak.

Resmi nikâh kıyma yetkisinin belediye memurları ve muhtarlar dışında il ve ilçe müftülerine de verilmesine yönelik kanun tasarısı, TBMM gündeminde görüşülmeyi bekliyor. Tasarı yasalaştıktan sonra çıkarılacak uygulama yönetmeliğiyle müftü nikâhının kıyılmasına ilişkin yöntem ve usuller belirlenecek. Buna yönelik altyapı oluşturma çalışmaları ve hazırlıklar da bir taraftan yürüyor, görüş ve öneriler değerlendiriliyor. Değişiklik nedeniyle, yeni yetkilendirmeyle ilişkili çok sayıda düzenleme yapılması yeni bir mekanizma oluşturulması gerekiyor.

Tasarı yasalaştıktan sonra sorulacak

Habertürk Gazetesi'nden Bülent Aydemir'in haberine göre, resmi müftü nikâhı talep edenlerin ayrıca bir dini nikâh merasimi yapmalarına gerek kalmayacak. Nikâhını müftünün kıymasını isteyenler aynı zamanda, “Dini kurallara uygun bir nikâh töreni” hizmetini de alacaklar. Müftünün ya da görevlendireceği memurun kıyacağı nikâh da resmi nikâh statüsünde olacak.

Haram uyarıları yapılacak

Müftülük, nikâh işlemleri için gerekli yasal takibatı kurumlarla yazışarak yapacak. Aynı zamanda evlenecek çiftler açısından, “süt kardeşliği” gibi dinen haram kılınan konularda uyarıları yapacak. Başvuru formunda, dini merasimli müftü nikâhını tercih etmeyenler, halihazırdaki gibi evlendirme memurlarına yönlendirilecekler ve nikâh işlemleri dini merasim olmadan kıyılacak. Yani belediye başkanı ve yetkilendirdiği evlendirme memurunu tercih edenler; ya belediyeye ait evlendirme dairesinde ya da düğün salonunda nikâhını kıydırabilecek.

ETİKETLER

evliliknikahmüftümemurbaşvurutercih formuhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24