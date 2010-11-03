Evleniyor ama Deniz’le değil

T24- Efe Önbilgin, bugün İstanbul’un gözde otellerinden Hotel Les Ottoman’da düzenlenecek bir törenle evlenecek.

Herkes Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya'nın evleneceği haberini bekliyordu fakat Önbilgin'in evleneceği isim beklenenin aksine kızı Ayşe’nin annesi Deniz Akkaya değil.





Önbilgin, Ankara’da üniversite yıllarından arkadaşı olduğu öğrenilen Duygu Ekşi’yle hayatını birleştirecek. TNT Genel Müdürü Efe Önbilgin’le Duygu Ekşi’nin nikah davetine sadece çiftin yakın arkadaşları ve akrabaları davet edildi.





Çift, nikâhın duyulmaması için büyük çaba harcadı. Önbilgin’in iki gün önce kızının annesi Deniz Akkaya’ya evleneceğini söylediği gelen haberler arasında.





