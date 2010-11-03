T24 LogoT24 Logo
Magazin

Evleniyor ama Deniz’le değil

Efe Önbilgin, bugün İstanbul’un gözde otellerinden Hotel Les Ottoman’da düzenlenecek bir törenle evlenecek.

03 Kasım 2010 02:00

T24-  Efe Önbilgin, bugün İstanbul’un gözde otellerinden Hotel Les Ottoman’da düzenlenecek bir törenle evlenecek.



Herkes Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya'nın evleneceği haberini bekliyordu fakat Önbilgin'in evleneceği isim beklenenin aksine kızı Ayşe’nin annesi Deniz Akkaya değil.


Önbilgin, Ankara’da üniversite yıllarından arkadaşı olduğu öğrenilen Duygu Ekşi’yle hayatını birleştirecek. TNT Genel Müdürü Efe Önbilgin’le Duygu Ekşi’nin nikah davetine sadece çiftin yakın arkadaşları ve akrabaları davet edildi.


Çift, nikâhın duyulmaması için büyük çaba harcadı. Önbilgin’in iki gün önce kızının annesi Deniz Akkaya’ya evleneceğini söylediği gelen haberler arasında.    


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24