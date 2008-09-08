Evlenen evlenene

Bu yıl magazin dünyasında ki evlilikler Petek Dinçöz ve Can Tanrıyar’ın canlı yayında attığı imza ile başladı ve modaya dönüştü. Neredeyse her hafta birinin evliliği magazinde gündeme gelirken, evlenmez denilen çiftler bile nikâh masasına oturdu. Yıl başından bu yana evlenen 20 çiftten sadece Hakan Aysev ve Pelin Doğan çiftinin evliliği sürmedi ve 2 ay sonra ayrıldılar.
Petek Dinçöz – Can Tanrıyar
Sekiz yıldır birlikte olan çift, 11 Ocak tarihinde Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’da canlı yayında evlendi.
Seda Sayan – Onur Şan
Çift, iki aylık birlikteliklerinin ardından Çırağan Saray’ında yapılan nikâh töreniyle dünya evine girdi.
Burçin Terizoğlu – Murat Yıldırım
Fırtına dizisiyle başlayan aşklarını, 20 Haziran’da İstinye Monteverde’de evlilikle taçlandırdılar.
Ceyda Düvenci – Engin Akgün
Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda 13 Ağustos’ta evlendiler.
Arzu Yanardağ – Serhat Türkan
Çift, Serhat Türkkan’ın Kartal’daki evinde, 18 Temmuz’da yapılan sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi.
Mustafa Sandal – Emina
Les Otoman Otel’de 13 Ocak tarihinde, ailenin ve yakın dostlarının katıldığı 30 kişilik bir nikâh töreni ile evlendiler.
Çağla Şıkel – Emre Altuğ
Çift 10 Ağustos’da İstanbul’un eğlence mekanlarından Sortie’de 3.5 yıldır devam ettirdikleri birlikteliklerini nikâh masasına taşıdı.
Pelin Doğan – Hakan Aysev
İki haftalık bir tanışmanın ardından 8 Mart’ta Ortaköy Patika Bar’da evlenen çift, 2 ay sonra boşandı.
Güzide Duran – Adnan Aksoy
Çırağan Sarayı’nda 12 Nisan’da evlendiler.
Kutsi – Sinem Bayraktutar
Dokuz yıldır birlikteliklerine devam eden çift, 28 Ağustos’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan nikâh töreniyle dünya evine girdi.
Özgül Kavruk – Ömer Seçkin
Çift 1 Eylül’de 3.5 yıllık birlikteliklerini evliliğe taşıdı.
Melek Zübeyde – Volkan Akkaş
Nisan’ın 18’inde Hilton Convention Center’da yapılan düğünle, 4 yıllık birlikteliklerini mutlu sona ulaştırdılar.
Neco – İdil Ergi
Birlikte yaşadıkları Caddebostan’daki evlerinde, sade bir nikâhla evlendiler.
Süreyya Yalçın – Önder Bekensir
Tanıştıktan kısa bir süre sonra çift, 9 Ağustos’ta Türkbükü’ndeki Bianca Beach’te düzenlenen nikâh töreniyle dünya evine girdi.
Tuğçe Güder – Uğur Karas
Haziran’ın 9’unda Bahar Country’de yapılan kır düğünüyle dünya evine girdiler.
Özlem Tekin – Cem Öcal
Çift, 10 Ağustos’ta Bodrum Yalıkavak’ta ki Reca’s Restaurant’ta yapılan sade bir nikâh töreni ile hayatlarını birleştirdiler. Çift 1.5 yıldır birlikteydi.
Yağmur Atacan – Pınar Altuğ
Maslak Refresh Venue’de, 12 Nisan’da evlendiler.
Yeni nikâhlar sırada
Önümüzdeki günlerde de iki yıldır sürekli evleneceklerini söyleyen Hande Yener ile Kadir Doğulu’nun nikâhı var. Çift tanışma tarihleri olan 14 Ekimde dünya evine girecek.
Cemiyet hayatının kıyafetleriyle dikkat çeken ismi Eda Taşpınar da 10 Eylül’de, işadamı sevgilisi Nurettin Hasman’la dört yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyacaklar.
Evliliği için gün sayan bir başka çift ise; Tan Sağtürk ve Bergüzar Korel… Geçen hafta Korel’e “eşim” diye hitap eden Tan Sağtürk, “2009’a evli girmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.