Evlenen evlenene

Bu yıl magazin dünyasında ki evlilikler Petek Dinçöz ve Can Tanrıyar’ın canlı yayında attığı imza ile başladı ve modaya dönüştü. Neredeyse her hafta birinin evliliği magazinde gündeme gelirken, evlenmez denilen çiftler bile nikâh masasına oturdu. Yıl başından bu yana evlenen 20 çiftten sadece Hakan Aysev ve Pelin Doğan çiftinin evliliği sürmedi ve 2 ay sonra ayrıldılar.



Petek Dinçöz – Can Tanrıyar

Sekiz yıldır birlikte olan çift, 11 Ocak tarihinde Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’da canlı yayında evlendi.



Seda Sayan – Onur Şan

Çift, iki aylık birlikteliklerinin ardından Çırağan Saray’ında yapılan nikâh töreniyle dünya evine girdi.



Burçin Terizoğlu – Murat Yıldırım

Fırtına dizisiyle başlayan aşklarını, 20 Haziran’da İstinye Monteverde’de evlilikle taçlandırdılar.



Ceyda Düvenci – Engin Akgün

Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda 13 Ağustos’ta evlendiler.



Arzu Yanardağ – Serhat Türkan

Çift, Serhat Türkkan’ın Kartal’daki evinde, 18 Temmuz’da yapılan sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi.



Mustafa Sandal – Emina

Les Otoman Otel’de 13 Ocak tarihinde, ailenin ve yakın dostlarının katıldığı 30 kişilik bir nikâh töreni ile evlendiler.



Çağla Şıkel – Emre Altuğ

Çift 10 Ağustos’da İstanbul’un eğlence mekanlarından Sortie’de 3.5 yıldır devam ettirdikleri birlikteliklerini nikâh masasına taşıdı.



Pelin Doğan – Hakan Aysev

İki haftalık bir tanışmanın ardından 8 Mart’ta Ortaköy Patika Bar’da evlenen çift, 2 ay sonra boşandı.



Güzide Duran – Adnan Aksoy

Çırağan Sarayı’nda 12 Nisan’da evlendiler.



Kutsi – Sinem Bayraktutar

Dokuz yıldır birlikteliklerine devam eden çift, 28 Ağustos’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan nikâh töreniyle dünya evine girdi.



Özgül Kavruk – Ömer Seçkin

Çift 1 Eylül’de 3.5 yıllık birlikteliklerini evliliğe taşıdı.



Melek Zübeyde – Volkan Akkaş

Nisan’ın 18’inde Hilton Convention Center’da yapılan düğünle, 4 yıllık birlikteliklerini mutlu sona ulaştırdılar.



Neco – İdil Ergi

Birlikte yaşadıkları Caddebostan’daki evlerinde, sade bir nikâhla evlendiler.



Süreyya Yalçın – Önder Bekensir

Tanıştıktan kısa bir süre sonra çift, 9 Ağustos’ta Türkbükü’ndeki Bianca Beach’te düzenlenen nikâh töreniyle dünya evine girdi.



Tuğçe Güder – Uğur Karas

Haziran’ın 9’unda Bahar Country’de yapılan kır düğünüyle dünya evine girdiler.



Özlem Tekin – Cem Öcal

Çift, 10 Ağustos’ta Bodrum Yalıkavak’ta ki Reca’s Restaurant’ta yapılan sade bir nikâh töreni ile hayatlarını birleştirdiler. Çift 1.5 yıldır birlikteydi.



Yağmur Atacan – Pınar Altuğ

Maslak Refresh Venue’de, 12 Nisan’da evlendiler.



Yeni nikâhlar sırada

Önümüzdeki günlerde de iki yıldır sürekli evleneceklerini söyleyen Hande Yener ile Kadir Doğulu’nun nikâhı var. Çift tanışma tarihleri olan 14 Ekimde dünya evine girecek.



Cemiyet hayatının kıyafetleriyle dikkat çeken ismi Eda Taşpınar da 10 Eylül’de, işadamı sevgilisi Nurettin Hasman’la dört yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyacaklar.



Evliliği için gün sayan bir başka çift ise; Tan Sağtürk ve Bergüzar Korel… Geçen hafta Korel’e “eşim” diye hitap eden Tan Sağtürk, “2009’a evli girmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.