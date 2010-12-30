-EVLENEN DE BOŞANAN DA AZALDI ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Türkiye'de, 2010'un Temmuz-Ağustos-Eylül dönemini kapsayan üçüncü döneminde 175 bin 711 çift evlenirken, 23 bin 527 çift boşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı 3. dönem evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2009 yılı üçüncü çeyreğine kıyasla evlenme sayısında yüzde 5,5 azalma meydana geldi. Geçen yıl söz konusu dönemde 186 bin 10 çift evlenmişti. Evlenme sayısındaki en fazla düşüş yüzde 12,3 ile Batı Karadenizde gözlenirken, Kuzeydoğu Anadoluda yüzde 4,1'lik artış kaydedildi. -ERKEKLERDE ORTALAMA YAŞ 26,5, KADINLARDA 23,3- 2010'un üçüncü çeyreğinde ilk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı 3,2 olarak hesaplandı. Ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,5, kadınlar için 23,3 oldu. En yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,5, kadınlarda 24,6 ile İstanbul'da görüldü. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 25,5, kadınlarda ise 21,9 ile Orta Anadoluda gözlendi. -BOŞANMA- 2010 Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde 23 bin 527 çift boşandı. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10'luk azalma görüldü. 2009'un aynı döneminde 26 bin 138 çift boşanmıştı. Boşanma sayısında en büyük düşüş yüzde 26,3 ile Kuzeydoğu Anadoluda gözlendi. Söz konusu dönemde, boşanmalarda Batı Marmarada yüzde 1,2'lik artış gerçekleşti. -BOŞANMALARIN YÜZDE 40'I İLK 5 YILDA GÖRÜLÜYOR- Yılın üçüncü çeyreğinde meydana gelen boşanmaların yüzde 40'ı evliliğin ilk 5 yılı içinde, yüzde 23,5'i ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde görüldü. Yılın üçüncü çeyreğinde istatistiki bölge birimleri sınıflamasına (İBBS) göre, evlenme ve boşanma sayıları şöyle: /* . Boşanma Evlenme İBBS (1. Düzey) 2009 2010 2009 2010 -------------- ------ ------ ------- ------- Türkiye 26,138 23,527 186,010 175,711 İstanbul 5,621 4,891 27,178 26,353 Batı Marmara 1,255 1,270 7,786 7,361 Ege 5,024 4,450 24,893 23,895 Doğu Marmara 2,311 2,239 15,963 15,025 Batı Anadolu 3,025 2,551 18,976 17,844 Akdeniz 3,571 3,388 23,428 22,359 Orta Anadolu 1,533 1,373 13,948 12,782 Batı Karadeniz 1,347 1,287 14,587 12,787 Doğu Karadeniz 612 497 6,859 6,263 Kuzeydoğu Anadolu 293 216 5,418 5,641 Ortadoğu Anadolu 500 433 9,070 8,569 Güneydoğu Anadolu 1,046 932 17,904 16,832 2010 yılının üçüncü döneminde evlilik süresine göre boşanmalar şöyle: Evlilik Süresi (yıl) Sayı Yüzde -------------------- ------ ----- Toplam 23,527 100,0 1 yıldan az 774 3,3 1-5 8,634 36,7 6-10 5,009 21,3 11-15 3,503 14,9 16+ 5,544 23,5 Bilinmeyen 63 0,3 */