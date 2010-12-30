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Yaşam

EVLENEN DE BOŞANAN DA AZALDI  ANKARA (A.A) 

30 Aralık 2010 17:57

-EVLENEN DE BOŞANAN DA AZALDI  ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Türkiye'de, 2010'un Temmuz-Ağustos-Eylül dönemini kapsayan üçüncü döneminde 175 bin 711 çift evlenirken, 23 bin 527 çift boşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı 3. dönem evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2009 yılı üçüncü çeyreğine kıyasla evlenme sayısında yüzde 5,5 azalma meydana geldi. Geçen yıl söz konusu dönemde 186 bin 10 çift evlenmişti. Evlenme sayısındaki en fazla düşüş yüzde 12,3 ile Batı Karadenizde gözlenirken, Kuzeydoğu Anadoluda yüzde 4,1'lik artış kaydedildi.  -ERKEKLERDE ORTALAMA YAŞ 26,5, KADINLARDA 23,3- 2010'un üçüncü çeyreğinde ilk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı 3,2 olarak hesaplandı. Ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,5, kadınlar için 23,3 oldu. En yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,5, kadınlarda 24,6 ile İstanbul'da görüldü. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 25,5, kadınlarda ise 21,9 ile Orta Anadoluda gözlendi. -BOŞANMA- 2010 Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde 23 bin 527 çift boşandı. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10'luk azalma görüldü. 2009'un aynı döneminde 26 bin 138 çift boşanmıştı. Boşanma sayısında en büyük düşüş yüzde 26,3 ile Kuzeydoğu Anadoluda gözlendi. Söz konusu dönemde, boşanmalarda Batı Marmarada yüzde 1,2'lik artış gerçekleşti.  -BOŞANMALARIN YÜZDE 40'I İLK 5 YILDA GÖRÜLÜYOR- Yılın üçüncü çeyreğinde meydana gelen boşanmaların yüzde 40'ı evliliğin ilk 5 yılı içinde, yüzde 23,5'i ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde görüldü. Yılın üçüncü çeyreğinde istatistiki bölge birimleri sınıflamasına (İBBS) göre, evlenme ve boşanma sayıları şöyle: /* .                     Boşanma            Evlenme İBBS (1. Düzey)    2009     2010        2009    2010 --------------    ------   ------     -------  ------- Türkiye           26,138   23,527     186,010  175,711 İstanbul           5,621    4,891      27,178   26,353 Batı Marmara       1,255    1,270       7,786    7,361 Ege                5,024    4,450      24,893   23,895 Doğu Marmara       2,311    2,239      15,963   15,025 Batı Anadolu       3,025    2,551      18,976   17,844 Akdeniz            3,571    3,388      23,428   22,359 Orta Anadolu       1,533    1,373      13,948   12,782 Batı Karadeniz     1,347    1,287      14,587   12,787 Doğu Karadeniz       612      497       6,859    6,263 Kuzeydoğu Anadolu    293      216       5,418    5,641 Ortadoğu Anadolu     500      433       9,070    8,569 Güneydoğu Anadolu  1,046      932      17,904   16,832 2010 yılının üçüncü döneminde evlilik süresine göre boşanmalar şöyle: Evlilik Süresi (yıl)      Sayı    Yüzde --------------------     ------   ----- Toplam                   23,527   100,0 1 yıldan az                 774     3,3 1-5                       8,634    36,7 6-10                      5,009    21,3 11-15                     3,503    14,9 16+                       5,544    23,5 Bilinmeyen                   63     0,3 */        

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