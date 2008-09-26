Evlendirme çetesi yakalandı

Manisa'nın Salihli İlçesi merkezli, 5 il ve çok sayıda ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda, evlendirmek vaadiyle dolandırıcılık yapan 13 kişilik şebeke çökertildi.



Zanlıların evlenememiş, yaşlı ya da bakıma muhtaç kişileri, 10'ar bin YTL karşılığında hayat arkadaşı bulma vaadiyle dolandırdığı, şebeke üyelerinden bazılarının ise kız tarafınının akrabası gibi davranarak inandırıcı olmaya çalıştığı belirlendi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Manisa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Manisa'nın Salihli, Kırkağaç, Gördes, Selendi, Alaşehir ve Kula ilçeleri ile İzmir, Aydın, Denizli ve Kütahya'da dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda suç işlemek maksadıyla çıkar amaçlı örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, organize olarak evlenmek vaadi ile dolandırıcılıkla suçlanan 13 kişi gözaltına alındı. Çete elebaşı olduğu iddia edilen Ali Akkaya (66) ile beraberindeki Süllü Akkaya (41), Özlem Akkaya (32), Murat Köysüren (36), Cemal Çelik (30), Osman Çetin (43), Günay Sepetçi (31), Hatice Akkaya) (38), Mevlüt Öztürk (49), Hemsile Kişmir (30), Nevcigül Şal (48), Döndü Yıldız (19) ve Kazım Çavdar (43) emniyetteki sorgularının ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların üzerlerinde, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, buna ait çok sayıda fişek ve 9 MKE yapımı fişek ele geçirildi.



Evlere ziyarete gitmişler



Zanlıların, hiç evlenememişler yaşlı ya da bakıma muhtaç kişiler ile irtibata geçip, 10 bin YTL karşılığında hayat arkadaşı bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şebeke üyelerinden bazılarının, inandırıcı olabilmek için kız tarafının akrabası gibi davranıp, dolandırıcağı kişilerin güvenini kazandığı, kendilerini kızın halası, teyzesi, dayısı ve amcası olarak tanıtıp evlerine ziyarete gittiği belirlendi. 10'ar bin YTL'yi alan çete elemanlarının daha sonra bir fırsatını bulup, takıları ve evdeki eşyaları da alıp kayıplara karıştığı anlaşıldı.



Savcılığa dilekçe yağdı



Bu yöntemlerle dolandırıldığını iddia eden Bursa'dan A.D.S. (50), Kırşehir'den M.Y. (40), Kula'dan Y.A. (28), H.S. (31)), B.K. (21), Alaşehir'den M.A. (49), Köprübaşı'ndan A.A. (58), Kütahya'dan M.K. (67), Demirci'den N.B. (27) ile H.B. (52), Denizli'den T.G. (55), bulundukları bölgelerde ve Salihli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.