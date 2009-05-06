Evlattan acılı soru: Baba neredesin?

Kaza sonrası babasının durumunu soran Muhittin Ünlü’ye babasının öldüğünü söyleyemediler.



Konya’da 3 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada, kamyonda sıkışan şoför Muhittin Ünlü, sıkıştığı yerde kurtarılmayı beklerken, birlikte seyehat ettiği babasını sordu. Ünlü, kurtarma ekiplerine ``Babamı bulun'' diye seslenirken, sık sık ``Baba neredesin?' diye bağırdı. Ekipler, yaralı şoföre babasının öldüğünü söyleyemedi.



Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Konya-Aksaray Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Konya istikametine seyreden 30 yaşındaki Rıfat Koyuncu'nun kullandığı 42 PN 672 plakalı kamyon, iddiaya göre aniden yavaşlayınca hemen arkasında seyreden 35 yaşındaki Muhittin Ünlü'nün kullandığ 50 AP 290 plakalı kamyon, bu araca arkadan çarptı. Daha sonra yine aynı istikamete seyreden 25 yaşındaki Şakir Bal'ın kullandığı 43 KU 720 plakalı kamyon da Ünlü'nun kullandığı kamyona çarptı. Kazada yaralanan Bal ve Koyuncu, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şoför mahallinde sıkışan Muhittin Ünlü'yü, itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Ünlü kurtarılmayı beklerken, birlikte seyehat ettiği babası 50 yaşındaki Hıfsi Ünlü'yü aradı. Hıfsi Ünlü olay yerinde hayatını kaybetti. Muhittin Ünlü sık sık kendisini kurtarmaya çalışan ekiplere babasının nerede olduğu sordu. ``Baba neredesin?'' diye bağıran Ünlü'ye kurtarma ekipleri, babasının öldüğünü söyleyemedi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Muhittin Ünlü, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



