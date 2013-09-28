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Dünya

İran meclisi evlatlıkla evlenmeyi yasalaştırıyor

Tasarı pedofiliyi meşrulaştırıyor. İran'da evlendirilen çocuk sayısındaki artış ürkütücü

28 Eylül 2013 22:13

İran meclisinde kabul eden yasa tasarısı, erkeklere, evlat edindikleri kız çocuklarıyla evlenme hakkı tanıyor. Tasarının, Ruhani'nin New York'ta basını etkileme mesajları verdiği sırada onaylanması, insan hakları destekçilerini endişelendirdi.
 

Çocukların haklarını evlendirerek korumak

 
Çocuk haklarını korumak amacıyla hazırlandığı iddia edilen tasarı evlenilebilecek evlatlık kız için yaş sınırını 13 olarak öngörüyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, erkek çocuklar için evlilik yaşı ise 15.
Tasarının yasalaşması için Muhafızlar Konseyi'nde de onaylanması gerekiyor.
İran'da çocuk evlilikleri hızla artıyor. 2010’da yaşları 10-14 arasında değişen 42 bin çocuk evlendirildi. Tahran’da 10 yaşın altında evlendirilen çocuk sayısının en az 75 olduğu düşünülüyor.
'İran İçin Adalet' grubundan insan hakları avukatı Şadi Sadr, Guardian’a yaptığı açıklamada, ılımlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani New York ’ta basını etkilerken Muhafızlar Konseyi’nin tasarıyı kabul etmesinden endişe duyduğunu söyledi. Sadr, “Tasarının pedofiliyi meşrulaştırdığını” vurguladı.

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