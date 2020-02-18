Evlatlık verilen kadın, biyolojik babasının öz annesine tecavüz ettiğini ortaya çıkardı; dava açtı

İngiltere'de 7 aylıkken evlatlık verilen kadın, öz annesinin 13 yaşında tecavüze uğradığını ve bunun kanıtının 'kendisi' olduğunu belirterek dava açtı.



İngiliz Independent'ta yer alan habere göre, 1970'li yıllarda evlatlık verilen 'Vicky' isimli kadın, 18 yaşına geldiğinde öz annesini aramaya başlayınca korkunç bir gerçekle karşılaştı.

Sosyal servis kayıtlarına ulaşınca 'tecavüz vakası sonrası' dünyaya geldiğini öğrenen Vicky, yıllarca verdiği mücadelenin ardından öz annesine kavuşunca hiç tanımadığı 'biyolojik babasından' şikayetçi oldu.

"Yürüyen bir suç mahalliyim"

Vicky, "Babamın yıllardır neden ceza almadını düşünüp durdum. Çünkü DNA kanıtı var ve o kanıt benim! Ben yürüyen bir suç mahalliyim ve hepsi dosyalarda yazılı. Elbette insanlar beni ciddiye alacak" diye konuştu.

Genç kadın, annesi polise gitmek istemediği için 'mağdursuz kovuşturma' başvuru yaptı. İngiltere'de 'mağdursuz kovuşturma', bir mağdurun delil vermek istemediği durumlarda kamu yararına açılıyor.

Independent'a konuşan kaynaklar bu kapsamda, olaya ilişkin 73 yaşında bir adamın gözaltına alındığını ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldığını söyledi. Yetkililer Kraliyet Savcılığı'ndan karar beklendiğini belirtti.