Evlatlık olduğunu ne zaman öğrendi?

2005 Best Model of the World birincisi Tuğçe Güder'in özel hayatı

Hamileyiz.Biz dergisi, ünlü mankenle eşi Uğur Karas'ın Yalova'daki ekolojik konut projesi 'Masal Köyü'nde buluştu, hakkında merak edilenleri konuştu.

Eşinizle nasıl tanıştınız ve evlenmeye nasıl karar verdiniz?

- Mankenliğe başladığım yıllarda arkadaşlarımız vasıtasıyla tanışmıştık Uğur’la. Yalova’da devekuşu yetiştiriyordu. Burada çiftliği vardı. ıki sene önce yolumuz tekrar kesişti. Etiler’de bir restorana ortak olduk, orada başlayan aşkla da evliliğe karar verdik.

Ortaklığınızın başladığı işe devam ediyor musunuz?

- Uğur’un ekolojik evler projesinin gündeme gelmesi ve benim yeterince zaman ayıramamam neticesinde o işi seven, bilen bir arkadaşımıza devrettik ve Yalova’ya geldik.

Ekolojik evler projesinin adını “Masal Köyü” koymuşsunuz. Hayalden yola çıktığınız için mi bu ismi belirlediniz?

- Bu proje, alternatif yerlerde yaşamak isteyenler için oluşturuldu. Uğur “Artık evlerimiz nefes almıyor” derken kerpiç fikri ortaya çıktı. Ben “Anlattığın şeyler artık masallarda kaldı” deyince, o da “Aaa masal ismi de çok iyi olur” dedi ve bu isim ortaya çıktı.

Hamileyim deyince babamın gözleri doldu

Gelelim annelik heyecanınıza... Bebek yapma kararını ne zaman verdiniz? Planlayarak mı hamile kaldınız?

- Genç anne olmayı çok istiyordum, çünkü benim annem ve babamla aramda büyük yaş farkı var. 25 yaşındayım, vakti geldi diye düşündüm. Eşimle konuştum, çocuk yapmaya karar verdik.

Planladıktan hemen sonra hamile kalabildiniz mi?

- Karar verdikten dört-beş ay sonra hamile kalabildim.

Peki bu mutlu haberi eşinizle nasıl paylaştınız?

- Eşim yanımdaydı ve hamile olduğumu hissettiğini söylemişti. Çok duygulandı ama ağlamadı. Herhalde doğumda ağlar...

Ailelerinize ne zaman söylediniz?

- Ailelerimizle yemeğe çıktık, orada söyledik. Babam inanamadı, şaka yaptığımızı zannetti. Annem ve babam yaşlarından dolayı torun görmeyi çok istiyorlardı. Yemin ettiğimde babamın gözleri doldu. Çok mutlu oldular.

Kaç yaşında anneniz ve babanız?

- Annem 66, babam 72. Eşimin anne ve babasının 12’nci torunları olacak.

Canım keşkek istedi İstanbul'dan yolladılar

Şu anda beş aylık hamilesiniz. Hamilelikle ilgili sorunlarınız var mı?

- Bayağı iyi gidiyor... Aslında başında ben kendimi çok hırpaladım. Daha hamile olduğumu bilmeden Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde (SAKM) tiyatro eğitimine başladım. Orada “Yedi Karılı Hüsnü” oyunu önümüze geldi ve bütün sınıfça oynadık. Çok güzeldi. Doğumdan sonra devam etmeyi düşünüyorum.

Bu durumda bebeğin bakımını kim üstlenecek?

- Aslında ben bakmak istiyorum. Anneanne ve babaanneyle büyüyen çocukları çok tasvip etmiyorum. Bu şu anki düşüncem tabii ki, sonrasını bilemem. Bir yardımcımız olacak ama sürekli ona emanet büyümeyecek.

Hamilelik süresince bulantılarınız, uyku halleri, aşermeleriniz oldu mu?

- Başında, direkt uykuyla başladı. Bir noktaya odaklanıp orada uyuyabilecek kadar… Sürekli yorgunluk ve uyku hali vardı. Bulantı belli yiyeceklere karşı oldu. Yedikçe keşfettim soğan, enginar, krema gibi... Onları yemediğim sürece hiç mide bulantım olmadı. Kırk yıl düşünse kimsenin aklına gelmez ama canım ‘keşkek’ istedi. Bir yakınım ıstanbul’dan yolladığında çok rahatladım.

Hamilelikte siyah lekeler olabiliyormuş

Hamilelik sporları yapıyor musunuz?

- Burada sürekli yürüyüş halindeyim. Her gün 40 dakika kadar yürüyebiliyorum. Yoğun bir tempo içerisinde olduğum için 3,5 aylık olana kadar doktorum hiç spor vermemişti. şimdi yüzüyorum ama havuzda değil. Güneş kremleriyle ilk kez karşılaştım bu süreçte. Bu çok değişik bir deneyim oldu benim için. 50 faktör koruyucuyu ilk kez aldım, hamilelikte siyah lekeler olabiliyormuş. Siyah tende, sizin teninizin daha da koyusu olarak görünüyormuş. Komik bir anı oldu benim için, alırken eczacıya da çok komik gelmişti.

Beslenmenizde nelere dikkat ediyorsunuz?

- Hiç diyet yapmadım, burada ne yetişiyorsa onları yiyorum. Doğal besinler yani... Dört kilo aldım.

14 günlükken evlat edinildim

Hamilelikte iş teklifleri geliyor mu?

- Evet, gelmeye de devam ediyor. Bir sinema filmi projesi var ve orada zaten hamile bir karakteri canlandıracağım. Benim için güzel bir anı olacak. Benim isteğim de boş kalmamak. Kendimi dinlemek yerine, olabildiğince çalışmak istiyorum.

Sizi, sosyal sorumluluk projelerinde görüyoruz. Özellikle kimsesiz çocuklarla ilgili çalışmalarınız takdire şayan. Bu çalışmalara katılmak, özel durumunuzdan mı kaynaklanıyor? Çocukluğunuzdan kalan özlemleriniz mi var?

- Çocukluğumla ilgili bir şey olduğunu çok zannetmiyorum, 14 günlükken evlat edinildiğim için. Beni büyüten ve gerçekten emek harcayan anne ve babam kutsal kişilerdir. Bir de, insanların doğmasına biyolojik olarak sebep olan kişiler vardır, ben bu gözle bakıyorum. Çocuklarla ilgilenmemin bir sebebi belki de benim de evlat edinilen bir çocuk olmamdır. Onlarla ilgileniyorum, çünkü bu insanların hakikaten rol modellere ihtiyaçları var. Gördükleri kişiler müdür, müdür yardımcısı, anneler, temizlikçiler bir de memur olarak çalışan rutine bağlamış insanlar...

Anne ve babanızın çocukları olmamış mı?

- Olmuş iki tane ama yaşamamışlar. O zamanki teknolojiyle de alakalı bir durum. Çocuklar doğduklarında hastalıklarla doğmuşlar.

Anne ve babanız hakkında konuşurken gözleriniz ışıldıyor. Belli ki birbirinizi çok seviyorsunuz...

- Çok... Bana yakın olabilmek için onlar da Yalova’ya taşındı.

Evlatlık olduğumu 6 yaşında öğrendim

Evlat edinildiğinizi ne zaman öğrendiniz?

- Altı yaşında... Çok doğru bir yaş. Bunu herkese de söylüyorum, saklamak anlamsız. Ailem en doğrusunu yapmış. Duyuyorum, loğusa fotoğrafları çektirip, olmayan doğum fotoğrafları ve senaryoları yazanları ama bu çok yanlış. Çünkü onun en güvendiği insan sizsiniz. En güvendiği insan da onun duygularına güvensizlikle karşılık veriyorsa, o çocuğun yaşamı gerçekten çok büyük kaoslar içerisinde geçer.