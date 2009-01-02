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Evlatlık alacak

Levent Üzümcü, bir kız çocuk evlat edinmek için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na başvuracağını açıkladı.

02 Ocak 2009 02:00

"Avrupa Yakası" dizisinin Cem’i Levent Üzümcü, bir kız çocuk evlat edinmek için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na başvuracağını açıkladı.

İki oğlu var

"Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı Cem karakteriyle yıldızı parlayan tiyatrocu Levent Üzümcü ile çocuk ve aile terapisti olan eşi Ebru Üzümcü’nün biri 7, diğeri ise 3 buçuk yaşında iki oğlu var. Kız çocuğu özlemi çeken ve oğullarına bir kardeş daha isteyen çift, bu hayallerini evlatlık alarak gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Üzümcü çifti, yakın zamanda bir kız çocuk evlat edinmek için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na başvuruda bulunacak.

Kimsesiz olsun

Levent Üzümcü, aldığı kararı şu sözlerle açıkladı: "Sağlıklı iki erkek çocuk babası olmanın mutluluğuna, bir de kız çocuğu mutluluğunu eklemek istiyorum. Eşimle birlikte evlat edinmeye karar verdik. Alacağımız kız çocuğunun özellikle kimsesiz olması konusunda araştırma yapıyoruz. Şimdi tek düşüncemiz, evlatlık alacağımız çocuğun en küçük oğlumuzdan büyük mü, yoksa küçük mü olması."

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