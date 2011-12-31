-Evlat edinmede yeni düzenleme ANKARA (A.A) - 31.12.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, koruyucu aile sistemini, ailenin talebi doğrultusunda, evlat edindirme sistemiyle entegre edeceklerini belirterek, ''Çocuk evlat edindirilecek sisteme uygunsa ilk önce koruyucu aileye, 'Bu çocuğu evlat edinmek istiyor musunuz' diye soruluyor. Onlar 'yok' diyorsa sistemi öbür tarafta çalıştıracağız'' dedi. Şahin, engelliler için istihdam probleminin, kentlerin ulaşılabilirlik sorununun çözüldüğü, bir engellinin alışveriş yapmasını, kamu hizmetinden yararlanmasının, ekonomik ve sosyal hayatını engelsiz gibi herkesle beraber yaşamasının sağlandığı, bütün engellerin kaldırıldığı bir 2012'yi önemsediklerini belirtti. Kadınlar için şiddetin bir sonuç olduğunu söyleyen Şahin, kadının eğitiminin artmasının önemine dikkati çekerek, "temel eğitimdeki yüzde 98'lik oranın ortaöğretime ve üniversiteye de yansıdığı ve üniversite yaşantısına kadar kesintisiz eğitim hayatının sürdürülebileceği modelleri güçlendirmemiz gerekiyor. Kadınlarımız ve kız çocuklarımızın ekonomik olarak statüsünün yükseltilmesi gerekiyor. Bu ikisini beraber yaptığımızda şiddetin azalacağını, çünkü risk faktörünün azalacağını biliyoruz" dedi. Şahin, erkeklerde de kadının insan haklarıyla ilgili zihinsel dönüşümünü başarmaları gerektiğini söyledi. Boşanmanın nedenleriyle ilgili bir araştırmaları bulunduğunu anlatan Şahin, bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti. -Evlat edinme sistemi- Şahin, 4-5 yıldan beri koruyucu anne olarak yanında kalmasına rağmen evlat edindirme sistemiyle ilgili tüzükte yaşanan sıkıntıdan dolayı 'Yok sen artık başka bir annenin yanına, başka bir aileye evlat verileceksin' sistemi kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları söyledi: "Bunun doğru olmadığını, tüzüğü, genelgeyi, yasaları, anayasayı insan için değiştirdiğimizi beyan ettik. Hızlı şekilde Bakanlık o duruma da müdahale etti. Sosyal hizmetlerde çalışan arkadaşlarımız, çocuğun koruyucu ailede kalması ve onların evlat edindirme talebinin doğru olduğunu talep etti ve çocuk koruyucu ailede evlat edinecek şekilde devam etti. Mahkeme kararını da takip ettik. Ama şimdi tüzüğümüzü de değiştiriyoruz. Koruyucu aile sisteminde, eğer aile talep ediyorsa evlat edindirme sistemiyle entegre ediyoruz. Eğer o çocuk evlat edindirilecek sisteme uygunsa ilk önce koruyucu aileye soruluyor 'Bu çocuğa evlat edinmek istiyor musunuz?' diye. Onlar 'yok' diyorsa sistemi öbür tarafta çalıştıracağız. Bu tür toplumun sosyal dokusunun yarası olan her konuda daha esnek ve toplumun vicdanını rahatlatacak, adaletli bir çalışma sistemini koyduk 6 aylık süreçte ve koymaya devam edeceğiz."