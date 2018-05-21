Evlat acısını resimle hafifletiyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de yaşayan ev kadını Sıdıka Hayırlıoğlu (48), yumuşak doku kanseri olan \'Rabdomiosarcoma\' hastalığı yüzünden 17 yaşında kaybettiği kızı Aylin\'in acısını resim yaparak hafifletiyor.

4 yıl süren tedavi süreci boyunca resimden uzak kalan Hayırlıoğlu, kızını kaybettikten 10 gün sonra tekrar resim yapmaya başladı. Kızının kendisine resim yapmasını vasiyet ettiğini söyleyen Hayırlıoğlu, acılarını tuvale kızının hayallerini çizerek unutmaya çalıştığını söyledi. Kızının son isteğini yerine getirdiğini söyleyen acılı anne, \"Resme, kızımın beni teşvikiyle başladım. Sürekli yapmamı söylüyordu ama öldükten sonra bana bunu vasiyet olarak bıraktı. Hayattaki en güzel vasiyet diyebilirim. Resimlerimde genelde kızımın sevdiği mor renkleri kullanıyorum. Mor, mutluluk, hayat ve yaşamı anlatan renkti kızım için. Yaptığım resimlerde Aylin\'i buluyorum. İlk başladığım anlarda yapamayacağımı sandım. Sonra resim yaparken adeta Aylin\'i yanımda hissettim. Kızımın vasiyeti olarak başladım ve sonuna kadar devam edeceğim\" dedi.

Her resminin kızının hayallerini anlattığını kaydeden Hayırlıoğlu, \"Kızımı kaybettikten sonra acısını resimle hafifletmek istedim. Resme odaklandığım zaman, o tarifi imkansız acıdan biraz uzaklaşıyorum. Güzel günler aklıma geliyor. Sanki Aylin beni evde bekliyor, ben resmi çabuk bitirip ona götürmek istiyorum. Böyle bir his. Aylin\'in istediği şeyi yaptığım için sevinç ve iç rahatlığı, vicdan rahatlığı hissediyorum. Ben Aylin\'in hayalini çiziyorum. Aylin\'in hayali deniz ve günbatımı olduğu için bunu çiziyorum. kedileri çok sevdiği için kedileri çiziyorum. Kızımın hayallerini tuvale aktarıyorum ve o beni bir yerlerden izliyor\" diye konuştu.



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