Zonguldak’ın Ereğli ilçesinin yeni CHP’li belediye başkanı Halil Posbıyık, meclis üyeleriyle birlikte Vali Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Posbıyık ile Vali Ata arasında termik santral atışması yaşandı.





Başkan Posbıyık, Ereğli'ye bağlı Kandilli Beldesi'nde deniz kenarına özel bir şirket tarafından yapılması planlanan termik santralin kurulmasına karşı çıktı. Santralin yapılmaması için ilçede yapılan eylemlere katılan, geçen 7 Nisan'da santralin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu toplantısının gerçekleştirildiği Çevre ve Orman Bakanlığı önündeki eylemde de yer alan Başkan Posbıyık, ``Termik santral Kandilli'ye yapılırsa evladını seven Ereğli'yi terk etsin. Erdemir'den alacağımızı Allah'ın izniyle alıyoruz. 2 çimento fabrikası vardı. Oyak şimdi Organize Sanayi Bölgesi'ne bir çimento fabrikası daha kurdu. Üç çimento fabrikası. Eğer bir de termik santral geldiği taktirde Ereğli'den gitmeyen insanlar, evlatlarını sevmiyor diye düşüneceğim'' dedi.



Termik santrallere veya yatırımlara karşı çıkmak değil de onların, çevreye saygılı, teknolojinin her türlü imkanlarını kullanarak yapılmasını sağlamak gerektiğini belirten Vali Ata ise şöyle konuştu:



``Şimdi Dilovası'nda termik santral var. Merkezde ne tozunu görürsünüz, ne de dumanını. Tertemiz, hiçbir şeyini görmezsiniz. Kömürle çalışıyor. Gidin bakın, hiçbirşey yok. Duman bile çıkmaz. O teknoloji getirilip kurulabiliyorsa gelsinler kursunlar. Eren Holding Çatalağzı Beldesi'ne yapıyor 1.5 milyar dolarlık bir yatırım. Türkiye'deki belki bu anlamda yapılan en büyük yatırımlardan biri. Çok iddialılar, `Kesinlikle bizim tozumuz, dumanımız, bacadan herhangi bir şey çıkmayacak' iddiasındalar. Bugün artık teknoloji gelişti. Benim aldığım bilgiye göre Almanya'da 30'un üzerinde termik santralin yapımına başlanmış. Bir dönemler bunların yapımından vazgeçilmişti. Ama, AB'ye dahil birçok ülke doğalgazını Rusya'dan alıyor. Ama Rusya belirli dönemlerde gazı kesiyor. Bir takım sorunlar, sıkıntılar yaşanıyor. Bunun önüne geçebilmek ve enerjide dışa bağımlılığı azaltabilmek için ülkeler yeniden termik santrallere dönüyorlar. Zonguldak maden kenti olduğuna göre, çıkan kömürü değerlendirmemiz için gerekli tedbirleri almamız lazım. Ama bunlar yapılırken de yatırımların çevreye saygılı olması lazım. Hedef burda karşı çıkmak değil, `Tamam kardeşim, yatırım yapabilirsin, ama çevreyi kirletmemek için gerekli teknolojik yatırımları da beraberinde yapmak kaydıyla' demek lazım.''



‘Turizm alanına santral oturtursanız olmaz’



Bunun üzerine Başkan Posbıyık, termik santralin deniz kenarına, günübirlik turizm alanı üzerine kurulacağını hatırlatarak, ``Santral yapıldığı zaman deniz suyunu alacaklar, sıcak suyu denize bırakacaklar. Balıklar zarar görecek. Günübirlik turizm alanının üzerine termik santrali oturtursanız olmaz. O bölgede 700 yıllık çınar ağaçları olduğunu Anıtlar Yüksek Kurulu kabul ediyor. `Turizm yapacağız' denilen bir yerin ortasına termik santrali yaparsanız olmaz'' diye konuştu.



Vali Ata ise ``Zonguldak turizm konusunda treni kaçırmış. Kanalizasyon atıklarımız arıtılmadan denize veriliyor ve sırtımızı o denize dönmüş yaşıyoruz. Onun için herhalde turizm konusunda epey mesafe kat etmemiz lazım pastadan pay alabilmemiz için'' dedi.



