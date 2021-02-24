Evladına 11 yıl ömür biçildi: Hayatta tek mutluluğu kapı dışında vakit geçirmek, bir metrelik alanı olan bebek arabasına ihtiyacımız var

Bingöl'de yaşayan Abdullah Ortak, halk arasında "balık pulu" olarak da bilinen iktiyozis hastalığı ve orta bilişsel gelişmede gecikme tanısı koyulan 9 yaşındaki oğlu Arda için doktorların 10- 11 yıl ömür biçtiğini söyledi. Aynı hastalıktan daha önce de bir çocuklarını kaybettiklerini anlatan Ortak, oğlunun son günlerinde mutlu olmasını istediğini belirterek, "Hayatta tek mutlu olduğu şey, kapının dışında vakit geçirmek. Tekerlekli veya akülü sandalyeyi, belini doğrultamadığı için kullanamıyoruz. Ona içine girebileceği, 1 metrelik alanı olan bebek arabası lazım" dedi.

Genç ilçesinde yaşayan Abdullah ve Nihal Ortak çiftinin 2004 yılında doğan ikinci çocukları Bilal, beyin ve beyincik arasında gelişen yağ bezesi nedeniyle 2010'da hayatını kaybetti.



Çift, 2012'de dünyaya gelen oğulları Arda'da da benzer hastalık belirtileri görünce hastaneye başvurdu. Ortak çifti, halk arasında "balık pulu" da denilen iktiyozis hastalığı ile orta bilişsel gelişmede gecikme teşhisi koyulan, beyin ve beyincik arasında gelişen yağ bezesi nedeniyle doktorların "10- 11 yıl yaşar" dediği Arda'yı İstanbul'a götürdü.





Orada sonuç alamayan Abdullah Ortak, işi de bırakıp, oğluyla ilgilenmeye başladı. Belini doğrultamadığı için akülü ya da tekerlekli sandalyeye bindiremediği oğlunu kucağına alarak dışarı çıkaran Ortak, son günlerini yaşadığını söylediği çocuğunu mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Oğlunun dışarı çıkmayı çok sevdiğini anlatan Ortak, gezdirmek için piyasada bulunmayan ve 1 metrelik alanı kaplayan bebek arabasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Arabası olmadığı için dışarı çıkaramıyoruz"

Arda'nın dışarıda gezmeyi çok sevdiğini ancak uygun bebek arabası alacak imkanı olmadığı için bunu gerçekleştiremediğini belirten Abdullah Ortak, "Arda, 9 yıldır yatalak. Arda'nın bebek arabası ihtiyacı var. Piyasadakiler ona uygun değil özel olması gerekiyor. Tekerlekli veya akülü sandalyeyi de belini doğrultamadığı için kullanamıyoruz. Ona, içine girebileceği, 1 metrelik alanı olan bebek arabası lazım. Hayırseverlerden Arda'nın rahatça dışarı çıkabilmesi için araba istiyoruz. Dışarı çıkmayı çok seviyor. Tek mutlu olduğu şey, kapının önünde vakit geçirmek. Ne zaman ‘Hadi battaniyeni alalım, dışarı gidiyoruz’ desek gülüyor ve aşırı seviniyor. Hayatta tek mutlu olduğu şey budur. Ben de 3 yıldır çalışmadığım için alamıyorum" diye konuştu. (DHA)