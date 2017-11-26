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Spor

Evkur Yeni Malatyaspor'un kaptanı Yalçın Ayhan, kadro dışı bırakıldı

Taha AYHAN/MALATYA, DHA)- BEŞİKTAŞ karşılaşması sonrası Evkur Yeni Malatyaspor’da şok bir gelişme yaşandı

26 Kasım 2017 18:31

Taha AYHAN/MALATYA, DHA)- BEŞİKTAŞ karşılaşması sonrası Evkur Yeni Malatyaspor’da şok bir gelişme yaşandı. Acilen toplanan yönetim ve teknik heyet sarı-kırmızılı takımın tecrübeli kaptanı Yalçın Ayhan’ı kadro dışı bıraktı.
Süper Lig’de 13 haftada 15 puan toplayan Yeni Malatyaspor’da takım kaptanı Yalçın Ayhan, bugün kadro dışı bırakıldı. 36 yaşındaki tecrübeli stoperin Erol Bulut ve Adil Gevrek’in ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldığı öğrenilirken, yönetimden herhangi bir açıklama yapılmadı.
OLAYI DOĞRULAYAN YÖNETİM, BİLGİ VERMEDİ
Başkan Adil Gevrek’in cuma günü tesiste bir toplantı yapmak için Malatya’ya geldiği, tesislerdeki bu toplantıya kaptan Yalçın’a haber verilmesine rağmen katılmadığı öğrenildi. Maçtan önce kriz yaratmamak için durumu kimseye bildirmeyen yönetimin, maçın ardından Erol Bulut’un da fikrini alarak bu yönde karar aldığı öğrenildi. Yalçın’ın toplantıya neden katılmadığı ise bilinmiyor.

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